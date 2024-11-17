Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в игре с «Далласом». У Любушкина 2 ассиста

Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:2.
В составе победителей дубль оформил канадский форвард Мэйсон Марчмент. Две голевые передачи на него сделал российский защитник Илья Любушкин. Форвард Евгений Дадонов завершил встречу без результативных действий.
У хозяев единственную шайбу забросил нападающий Кирилл Капризов. Российские нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов голевыми действиями не отметились.
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В следующем матче «Миннесота» встретится в гостях с командой «Сент-Луис Блюз» 20 ноября. «Даллас» сыграет на домашнем льду с «Анахайм Дакс» 19 ноября.