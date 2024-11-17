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Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в игре с «Далласом». У Любушкина 2 ассиста

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз».

Встреча закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:2.

В составе победителей дубль оформил канадский форвард Мэйсон Марчмент. Две голевые передачи на него сделал российский защитник Илья Любушкин. Форвард Евгений Дадонов завершил встречу без результативных действий.

У хозяев единственную шайбу забросил нападающий Кирилл Капризов. Российские нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов голевыми действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» встретится в гостях с командой «Сент-Луис Блюз» 20 ноября. «Даллас» сыграет на домашнем льду с «Анахайм Дакс» 19 ноября.

Миннесота
1:2
0:1, 0:0, 1:1
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
17.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18143 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Питер Дебур
Вратари
Филип Густавссон
(Филип Густавссон, Филип Густавссон)
Джейк Эттингер
1-й период
01:12
Фредерик Годро
12:10
Джейкоб Миддлтон
12:10
Брендан Смит
15:31
Зак Богосян
15:31
Мэтью Дамба
18:43
Мэйсон Марчмент
(Илья Любушкин, Тайлер Сегин)
2-й период
22:36
Брендан Смит
27:56
Джейми Бенн
3-й период
51:24
Мэйсон Марчмент
(Сэм Стил, Илья Любушкин)
54:10
Кирилл Капризов
(Джаред Сперджен, Мэтт Болди)
Статистика
12
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Даллас
НХЛ: таблица и календарь