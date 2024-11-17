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Русский вундеркинд шатает Америку! После ссылки в запас Мичков великолепен — принес «Филадельфии» три победы подряд

А Иван Федотов начал показывать свой уровень.

Источник: nhl.com

«Филадельфия» принимала дома «Баффало» после непростой победы в гостях над «Оттавой», когда в овертайме все решил новичок «Флайерз» Матвей Мичков. С «Клинками» Мичков также был на виду, и среди болельщиков «Летчиков» уже начали ходить шутливые фразы, что жесткие методы Джона Тортореллы не так уж плохи. Напомним, что наставник «Флайерз» посадил Мичкова в запас на два матча, строго заявив, что россиянину нужно еще много учиться.

Мичкова определили в тройку к Энтони Ричарду и Райану Полингу, которые способны соответствовать россиянину в скорости. Полинг на данный момент — самый скоростной центр «Филадельфии», который начал находить «химию» с Матвеем.

«У Мичкова много мастерства. Думаю, что мой приоритет — как можно чаще снабжать его шайбой, а затем открываться. Когда у него есть время и пространство, он может делать шикарные вещи», — отметил Полинг.

«Филадельфия» удачно начала встречу, реализовав численное преимущество в середине первого периода, и закрепив перевес чуть позже, когда Трэвис Санхейм забил с передачи Егора Замулы. Во втором периоде Замула забил сам — это был первый гол Егора в нынешнем сезоне.

В концовке второго периода Мичков отдал свой второй голевой пас в матче, проявив щедрость, не свойственную снайперам. Матвей выдал пас на чужие ворота на Трэвиса Конекны, которому проще было забить, чем промахнуться.

В последних четырех матчах на счету Мичкова 6 (1+5) очков. И помимо своих технических навыков в нападении новобранец начал показывать свои мускулы. Во втором периоде он сбил с ног Оуэна Пауэра, а в третьем провел мощный силовой прием, припечатав соперника к борту.

Итоговая победа (5:2) получилась непростой, поскольку в третьем периоде «Филадельфия» едва не потеряла нити игры. Голкипер «Флайерз» Иван Федотов постепенно обретает уверенность в своих силах: он одержал две победы подряд и, похоже, вернул себе статус второго номера команды. В отсутствие травмированного Самуэля Эрссона россиянин стал стартовым голкипером, а в матче с «Клинками» он отразил 23 броска из 25 и не дал «Баффало» перевернуть ход встречи.

«Сейчас Федотов — твердый сменщик Эрссона. Ну, а Мичков снова стал героем», — коротко резюмировал автор блога Broad Street Hockey Джейсон Макнил.

Леонид Михайлов

Филадельфия
5:2
2:0, 2:0, 1:2
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
17.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18793 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Линди Рафф
Вратари
Иван Федотов
Девон Леви
(Девон Леви)
1-й период
06:44
Коннор Клифтон
12:58
Зак Бенсон
13:57
Тайсон Форстер
(Энтони Ришар, Джоэл Фараби)
16:01
Трэвис Санхейм
(Егор Замула, Трэвис Конекны)
2-й период
22:08
Егор Замула
(Энтони Ришар, Матвей Мичков)
30:39
Трэвис Конекны
30:53
Расмус Далин
35:22
Эмиль Андре
36:24
Расмус Далин
37:07
Трэвис Конекны
(Трэвис Санхейм, Матвей Мичков)
37:07
Трэвис Конекны
37:07
Зак Бенсон
3-й период
49:57
Трэвис Санхейм
50:06
Расмус Далин
(Алекс Так, Джейсон Зукер)
50:26
Николя Обе-Кубель
53:03
Расмус Ристолайнен
58:55
Райан Маклеод
(Йон Петерка, Расмус Далин)
59:42
Трэвис Конекны
(Шон Кутюрье)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Баффало
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