Русский вундеркинд шатает Америку! После ссылки в запас Мичков великолепен — принес «Филадельфии» три победы подряд

«Филадельфия» принимала дома «Баффало» после непростой победы в гостях над «Оттавой», когда в овертайме все решил новичок «Флайерз» Матвей Мичков. С «Клинками» Мичков также был на виду, и среди болельщиков «Летчиков» уже начали ходить шутливые фразы, что жесткие методы Джона Тортореллы не так уж плохи. Напомним, что наставник «Флайерз» посадил Мичкова в запас на два матча, строго заявив, что россиянину нужно еще много учиться.
Мичкова определили в тройку к Энтони Ричарду и Райану Полингу, которые способны соответствовать россиянину в скорости. Полинг на данный момент — самый скоростной центр «Филадельфии», который начал находить «химию» с Матвеем.
«У Мичкова много мастерства. Думаю, что мой приоритет — как можно чаще снабжать его шайбой, а затем открываться. Когда у него есть время и пространство, он может делать шикарные вещи», — отметил Полинг.
«Филадельфия» удачно начала встречу, реализовав численное преимущество в середине первого периода, и закрепив перевес чуть позже, когда Трэвис Санхейм забил с передачи Егора Замулы. Во втором периоде Замула забил сам — это был первый гол Егора в нынешнем сезоне.
В концовке второго периода Мичков отдал свой второй голевой пас в матче, проявив щедрость, не свойственную снайперам. Матвей выдал пас на чужие ворота на Трэвиса Конекны, которому проще было забить, чем промахнуться.
В последних четырех матчах на счету Мичкова 6 (1+5) очков. И помимо своих технических навыков в нападении новобранец начал показывать свои мускулы. Во втором периоде он сбил с ног Оуэна Пауэра, а в третьем провел мощный силовой прием, припечатав соперника к борту.
Итоговая победа (5:2) получилась непростой, поскольку в третьем периоде «Филадельфия» едва не потеряла нити игры. Голкипер «Флайерз» Иван Федотов постепенно обретает уверенность в своих силах: он одержал две победы подряд и, похоже, вернул себе статус второго номера команды. В отсутствие травмированного Самуэля Эрссона россиянин стал стартовым голкипером, а в матче с «Клинками» он отразил 23 броска из 25 и не дал «Баффало» перевернуть ход встречи.
«Сейчас Федотов — твердый сменщик Эрссона. Ну, а Мичков снова стал героем», — коротко резюмировал автор блога Broad Street Hockey Джейсон Макнил.
Леонид Михайлов