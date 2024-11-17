Русский вундеркинд шатает Америку! После ссылки в запас Мичков великолепен — принес «Филадельфии» три победы подряд

«Филадельфия» принимала дома «Баффало» после непростой победы в гостях над «Оттавой», когда в овертайме все решил новичок «Флайерз» Матвей Мичков. С «Клинками» Мичков также был на виду, и среди болельщиков «Летчиков» уже начали ходить шутливые фразы, что жесткие методы Джона Тортореллы не так уж плохи. Напомним, что наставник «Флайерз» посадил Мичкова в запас на два матча, строго заявив, что россиянину нужно еще много учиться.