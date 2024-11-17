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Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс».

Источник: Пресс-служба "Питтсбурга"

Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3 Б. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его игроков.

Первой звездой был признан российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, в его активе в этом матче победный буллит и результативная передача.

Второй звездой стал канадский форвард «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли, отметившийся двумя заброшенными шайбами. Третья звезда — канадский защитник «Пингвинз» Оуэн Пикеринг, на счету которого ассист.

Напомним, в следующем матче «Питтсбург» встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 ноября. «Сан-Хосе» сыграет на домашнем льду с «Детройт Ред Уингз» 19 ноября.

Питтсбург
4:3
2:0, 1:1, 0:2, 0:0
Б
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
17.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18194 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Райан Варсофски
Вратари
Алекс Неделькович
Витек Ванечек
(Маккензи Блэквуд)
1-й период
01:01
Брайан Раст
(Евгений Малкин, Майкл Бантинг)
06:34
Йессе Пулюярви
(Оуэн Пикерин, Дрю О`Коннор)
15:58
Маркус Петтерссон
2-й период
24:19
Сидни Кросби
(Эрик Карлссон, Энтони Бовилье)
31:19
Василий Пономарев
32:05
Тайлер Тоффоли
(Уилл Смит)
36:16
Ян Рутта
38:00
Евгений Малкин
3-й период
46:56
Микаэль Гранлунд
(Вильям Эклунд, Фабиан Зеттерлунд)
51:40
Тайлер Тоффоли
(Джейк Уолман, Тай Делландреа)
52:27
Энтони Бовилье
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Евгений Малкин
(Питтсбург)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь