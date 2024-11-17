Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3 Б. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его игроков.
Первой звездой был признан российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, в его активе в этом матче победный буллит и результативная передача.
Второй звездой стал канадский форвард «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли, отметившийся двумя заброшенными шайбами. Третья звезда — канадский защитник «Пингвинз» Оуэн Пикеринг, на счету которого ассист.
Напомним, в следующем матче «Питтсбург» встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 ноября. «Сан-Хосе» сыграет на домашнем льду с «Детройт Ред Уингз» 19 ноября.