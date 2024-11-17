Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс».