На арене «Тампы» чествовали Василевского, одержавшего 300 побед в НХЛ

Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории — за 490 матчей.
На лед арены «Лайтнинг» вышла семья российского хоккеиста.
В матче с «Дэвилз» Василевский оформил шатаут, отразив 29 бросков, а его команда победила со счетом 4:0.
Перед началом матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампой» и «Нью-Джерси» состоялась церемония чествования вратаря Андрея Василевского, достигшего отметки в 300 побед в НХЛ.
Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории — за 490 матчей.
На лед арены «Лайтнинг» вышла семья российского хоккеиста.
В матче с «Дэвилз» Василевский оформил шатаут, отразив 29 бросков, а его команда победила со счетом 4:0.
Джон Купер
Шелдон Киф
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
07:57
Дуги Хэмилтон
14:27
Ник Пол
(Джейк Гюнцель, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
21:23
Эрик Хаула
24:41
Люк Гленденинг
35:04
Виктор Хедман
40:39
Даррен Раддиш
(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
43:04
Брэндон Хагель
46:42
Кертис Макдермид
47:40
Виктор Хедман
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
57:42
Брэндон Хагель
59:48
Энтони Чирелли
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0