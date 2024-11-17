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На арене «Тампы» чествовали Василевского, одержавшего 300 побед в НХЛ

Перед началом матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампой» и «Нью-Джерси» состоялась церемония чествования вратаря Андрея Василевского, достигшего отметки в 300 побед в НХЛ.

Источник: Соцсети

Василевский одержал 300 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории — за 490 матчей.

На лед арены «Лайтнинг» вышла семья российского хоккеиста.

В матче с «Дэвилз» Василевский оформил шатаут, отразив 29 бросков, а его команда победила со счетом 4:0.

Тампа-Бэй
4:0
1:0, 0:0, 3:0
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
17.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Шелдон Киф
Вратари
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
1-й период
07:57
Дуги Хэмилтон
14:27
Ник Пол
(Джейк Гюнцель, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
2-й период
21:23
Эрик Хаула
24:41
Люк Гленденинг
35:04
Виктор Хедман
3-й период
40:39
Даррен Раддиш
(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
43:04
Брэндон Хагель
46:42
Кертис Макдермид
47:40
Виктор Хедман
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
57:42
Брэндон Хагель
59:48
Энтони Чирелли
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь