Неудержимый Овечкин! Оформил хет-трик и приблизился к рекорду Гретцки!

В текущей «регулярке» Ови, несмотря на возраст, постоянно отрабатывает в обороне. Причем не просто обозначает свое присутствие, а именно помогает защитить ворота своей команды. Один из таких моментов с участием Александра случился и сегодня. При счете 3:2 в пользу «Кэпиталз» хоккеисты «Вегаса» убежали в опасную контратаку, которая могла завершиться голом Ивана Барбашева. Перед россиянином были пустые ворота, и нужно было просто загнать в них шайбу менее чем с метра. Но на пути у Ивана оказался Овечкин, исполнивший такой сейв, что им восхитились не только в «Вашингтоне», но и в «Вегасе».