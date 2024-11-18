Неудержимый Овечкин! Оформил хет-трик и приблизился к рекорду Гретцки!

«Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории обыграли «Вегас Голден Найтс» на выезде в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Героем исторической встречи в пригороде Лас-Вегаса, где Александр Овечкин шесть с лишним лет назад завоевал Кубок Стэнли, стал прославленный российский ветеран, оформивший хет-трик и приблизившийся к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.
Город, изменивший жизнь Овечкина
До сегодняшнего дня «Вашингтон» провел 13 очных матчей с «Вегасом» в рамках чемпионатов НХЛ, в которых одержал всего четыре победы. Все четыре — в домашних встречах. «Кэпиталз» оставались единственной командой лигу без побед над «Голден Найтс» на гостевой площадке. Все шесть предыдущих игр на «Ти-Мобайл Арене» в «регулярках» НХЛ завершились для «столичных» поражениями, и лишь однажды «Кэпс» смогли увезти из Парадайса один балл, уступив в овертайме.
Та единственная встреча с «Вегасом», когда «Вашингтон» набрал очки на выезде, состоялась в апреле 2022 года и стала во многом исторической. Тогда бессменный лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и девятый раз в своей карьере достиг отметки в 50 голов за сезон, повторив рекорд НХЛ и догнав по этому показателю Уэйна Гретцки и Майка Босси. Тогда же от Овечкина пострадал Логан Томпсон: защищавший ворота «Вегаса» голкипер стал 160-м вратарем, которому забивал Александр в рамках «регулярок» лиги. У «Вашингтона», кстати, в том матче играл Илья Самсонов. Сегодня же Томпсон выступает за «Кэпиталз», Самсонов — за «Голден Найтс».
Всего же до сегодняшнего дня Александр Овечкин за свою карьеру провел пять гостевых матчей против «Вегаса» в рамках чемпионатов НХЛ и набрал в них четыре очка (3 гола и 1 передача). Причем последний раз российский нападающий и капитан «Вашингтона» отметился результативными действиями на выезде в игре с «Голден Найтс» как раз в апреле 2022-го.
Особенным в жизни Овечкина пригород Лас-Вегаса является и из-за другого события. Гораздо более масштабного и исторического. Именно в Парадайсе Александр Великий впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли. 8 июня 2018 года «Вашингтон» одержал четвертую победу в финальной серии с «Вегасом» и завоевал чемпионство НХЛ, а Ови в той встрече отметился голом.
Овечкин нашел новую жертву. Им стал россиянин, которого Александр обматерил три года назад
Если говорить о противостояниях «Вашингтона» и «Вегасом», то принципиальным оно является и для другого россиянина — Ильи Самсонова. Российский голкипер отыграл за «Кэпиталз» три сезона, после чего покинул команду, поиграл за «Торонто Мейпл Лифис» и этим летом присоединился к «Голден Найтс». Против «Кэпс» Самсонов до сегодняшнего дня провел три матча, одержал две победы и ни разу не пропустил от Овечкина.
А ведь с Ови Илью связывает не очень приятная история. В мае 2021 года «Вашингтон» в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» потерпел обидное поражение (2:3 ОТ), виновником которого стал Самсонов. Россиянин во втором овертайме допустил грубую ошибку при выходе из ворот и позволил «Брюинз» добыть победу. Овечкин после этого, не стесняясь телекамер, публично обматерил Самсонова и указал Илье на то, что тот уже далеко не первый раз ошибается подобным образом.
Сегодня Ови наконец-то поразил ворота Самсонова. Впервые в карьере! Причем сделал это не самым очевидным образом: Александр при игре в большинстве в дебюте встречи исполнил что-то среднее между кистевым броском и передачей на пятак, но направил шайбу с силой, которой оказалось достаточно, чтобы снаряд рикошетом от клюшки защитника «Вегаса» Алекса Пьетранджело залетел в сетку.
Самсонов после этого гола стал 177-м вратарем, которому забивал Овечкин в рамках чемпионатов НХЛ. Ови по этому показателю сравнялся с Патриком Марло и вплотную приблизился к рекордсмену лиги Яромиру Ягру — прославленный чех за свою карьеру поразил ворота 178 разных голкиперов.
Этот гол стал для Овечкина 864-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Александр забросил уже так много шайб, что многим даже не стыдно сбиться со счета. В пресс-службе «Голден Найтс», например, насчитали целый миллион голов в исполнении россиянина.
Овечкин не только забивает, но и отрабатывает в обороне
Когда на старте сезона главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери решил переместить Овечкина с левого края атаки на правый, Александр в общении с журналистами заявил, что готов выступать на любой позиции, если это будет полезно для команды. Даже на позиции вратаря. На подобные заявление принято закрывать глаза, но капитан «Вашингтона» своими действиями доказывает, что за свои слова отвечает.
В текущей «регулярке» Ови, несмотря на возраст, постоянно отрабатывает в обороне. Причем не просто обозначает свое присутствие, а именно помогает защитить ворота своей команды. Один из таких моментов с участием Александра случился и сегодня. При счете 3:2 в пользу «Кэпиталз» хоккеисты «Вегаса» убежали в опасную контратаку, которая могла завершиться голом Ивана Барбашева. Перед россиянином были пустые ворота, и нужно было просто загнать в них шайбу менее чем с метра. Но на пути у Ивана оказался Овечкин, исполнивший такой сейв, что им восхитились не только в «Вашингтоне», но и в «Вегасе».
Хет-трик и менее 30 голов до абсолютного величия
Понимая, что «Вегас» увеличивает давление и наращивает темп в попытках отыграться, Александр Овечкин взял инициативу в свои руки и вернул «Вашингтону» более комфортное преимущество в счете. Под занавес второго периода «Кэпиталз» убежали в контратаку «2 в 1», и вратарь «Вегаса» Илья Самсонов справедливо указывал партнерам именно на Овечкина.
Александр не стал искать партнера передачей и сам бросил из правого круга вбрасывания неотразимо для Самсонова. Лидер «Вашингтона» довел общее число матчей в карьере в чемпионатах НХЛ, в которых он забросил минимум по две шайбы, до 176 и еще на один шаг приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. У канадца подобных матчей было 189.
На этом Овечкин не остановился и большую часть третьего периода провел в поисках хет-трика. Особенно актуальным он стал, когда тренерский штаб «Вегаса» заменил Самсонова на шестого полевого игрока, оставив ворота пустыми. Первая попытка Овечкина поразить их успехом не увенчалась…
… зато вторая — однозначно да. Александр один убежал на пустые ворота и без особых проблем буквально загнал шайбу в сетку. Этот хет-трик стал для Овечкина первым с 1 января 2023 года, когда он трижды огорчил «Монреаль Канадиенс» в новогоднюю ночь, и 31-м — за всю карьеру в чемпионатах НХЛ. Также Овечкин благодаря этой шайбе догнал Сэма Райнхарта и Леона Драйзайтля в снайперской гонке текущего сезона. У всех троих — по 13 голов.
Всего же в активе у Ови 866 голов в карьере в чемпионатах НХЛ. До Уэйна Гретцки — всего 28 шайб. И если перед стартом сезона-2024/25 НХЛ никто не верил, что Александр побьет снайперский рекорд Гретцки в этой «регулярке», то теперь в этом остается все меньше сомнений. По текущему графику Овечкин идет на 63 гола за сезон! Если российский нападающий сохранит этот темп, то к концу чемпионата не просто достигнет отметки в 900 голов за карьеру в «регулярках» НХЛ, но и заметно перевалит через нее.
Автор: Андрей Сенченко