«Что насчёт чёртового хет-трика от большого человека?!» Америка сходит с ума от Овечкина

Он выглядел свежим на протяжении всего матча. Мы видели Алекса в его точке — в «офисе Ови». Мы видели, как он пронёсся через нейтральную зону, забив гол после рывка. Мы видели, как он проявил себя на своей половине льда. Овечкин жаждал забить третий гол, и это было очевидно — он кипел на скамейке запасных, упустив очень хороший шанс. Он взял своё за 37 секунд до конца матча", — написал Хассетт.