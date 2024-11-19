Овечкин пропустит минимум неделю из-за травмы

Овечкин вышел на чистое первое место в снайперском зачете сезона, на его счету 15 голов в 18 матчах. Россиянин продлил свою результативную серию до пяти игр. У Овечкина теперь 868 голов в лиге, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом является Уэйн Гретцки на счету канадца 894 гола.