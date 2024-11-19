Овечкин пропустит минимум неделю из-за травмы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин пропустит как минимум неделю после полученного повреждения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты».
Встреча состоялась в Солт-Лейк-Сити в ночь на вторник и завершилась со счетом 6:2 в пользу «столичных». Овечкин оформил дубль и в третьем периоде в столкновении с канадским нападающим Джеком Макбэйном повредил колено, россиянин не смог продолжить встречу и отправился в раздевалку.
«Капитан “Кэпиталз” Александр Овечкин получил травму голени во время вчерашней игры и выбыл из строя минимум на неделю. В среду Овечкин пройдет дополнительное обследование у врачей команды в Вашингтоне», — говорится в сообщении клуба.
Овечкин вышел на чистое первое место в снайперском зачете сезона, на его счету 15 голов в 18 матчах. Россиянин продлил свою результативную серию до пяти игр. У Овечкина теперь 868 голов в лиге, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом является Уэйн Гретцки на счету канадца 894 гола.