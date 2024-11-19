«Это была полная ерунда». Деанджело рассказал о скандале с Георгиевым в «Рейнджерс»

Это, плюс в начале сезона у меня была небольшая стычка с Куинном. Я не попал в состав на первый матч сезона. Не буду называть имена, но один человек, от которого я такого не ожидал, настучал на меня Куинну и клубу. Сказал, что я что-то там произнёс, что не должно было до него доходить. Мы повздорили на этот счёт, в итоге я пропустил матч.