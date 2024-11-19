Овечкин выбыл на несколько недель? Травма застала форварда на пике формы

Отметим, что Овечкин всегда выделялся не только результативностью, но и богатырским здоровьем. За всю карьеру он пропустил только 59 матчей «Вашингтона». Максимум за раз — шесть игр (в 2009 году после столкновения с Джейсоном Чимерой).