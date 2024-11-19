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Овечкин выбыл на несколько недель? Травма застала форварда на пике формы

Впрочем, остается надежда на быстрое восстановление.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы пропустит несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз». Вероятно, российский форвард не сможет помочь столичной команде примерно в десяти матчах НХЛ.

Что случилось

Во вторник 39-летний форвард оформил дубль в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой» (6:2), после чего получил травму. В третьем периоде Овечкин получил болезненный удар по ноге после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном, которое вряд ли можно назвать умышленым, и упал на лед. Российский нападающий покинул площадку с помощью партнеров.

Вечером «Кэпиталз» сообщили о характере повреждения Овечкина и приблизительных сроках его восстановления:

«Капитан “Кэпиталз” Алекс Овечкин получил травму голеностопа во время вчерашней игры и вернется в строй в ближайшие недели. В среду Овечкин пройдет в Вашингтоне дополнительное обследование у врачей команды», — говорится в заявлении клуба.

26 голов до рекорда Гретцки

Травма Овечкина случилась в самый неподходящий момент. Российский нападающий находится в блестящей форме: с 15 шайбами он лидирует в снайперской гонке НХЛ, причем в последних двух матчах Овечкин оформил хет-трик и дубль.

Фантастический старт сезона позволил Александру еще ближе подобраться к рекорду Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ: сейчас на счету Овечкина 868 голов. До канадца осталось всего 26 шайб, до единоличного рекорда — 27. При текущем темпе здоровый Овечкин мог бы взять планку уже в текущем сезоне.

Овечкин — железный

Регулярный чемпионат продолжается, «Вашингтон» проводит по несколько матчей в неделю. Официальная формулировка клуба не позволяет точно сказать, когда вернется капитан «Столичных». Если на восстановление уйдет ровно три недели, то Александр пропустит 9 матчей «Вашингтона».

Отметим, что Овечкин всегда выделялся не только результативностью, но и богатырским здоровьем. За всю карьеру он пропустил только 59 матчей «Вашингтона». Максимум за раз — шесть игр (в 2009 году после столкновения с Джейсоном Чимерой).

Автор: Гоша Чернов

Юта
2:6
1:3, 1:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
19.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Спенсер Карбери
Вратари
Коннор Ингрэм
(Карел Веймелка)
Чарли Линдгрен
1-й период
03:05
Джек Макбэйн
(Кевин Стенлунд, Иэн Коул)
05:05
Александр Овечкин
07:46
Дилан Строум
07:56
Ник Дауд
(Тэйлор Рэддиш, Брендон Духайм)
09:02
Юусо Вялимяки
11:05
Александр Овечкин
(Пьер-Люк Дюбуа)
14:46
Командный штраф
16:21
Командный штраф
19:32
Командный штраф
2-й период
23:51
Маверик Ламуро
25:34
Джек Макбэйн
25:38
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
26:15
Джон Карлсон
31:44
Ник Бьюгстад
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
34:11
Лоусон Крауз
34:11
Том Уилсон
34:11
Том Уилсон
3-й период
42:39
Якуб Врана
47:30
Брендон Духайм
(Тревор ван Римсдайк, Ларс Эллер)
49:56
Алексей Протас
(Эндрю Манджапане)
56:51
Джек Макбэйн
56:51
Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
21
7
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь