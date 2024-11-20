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«Бостон» отправил в отставку главного тренера после трех поражений в НХЛ

Клуб НХЛ «Бостон» отправил в отставку тренера Монтгомери после трех поражений.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Джим Монтгомери покинул пост главного тренера «Бостон Брюинз», сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Исполняющим обязанности главного тренера будет его помощник Джо Сакко. «Бостон» проиграл три последних матча и с 19 очками занимает четвертое место в таблице Атлантического дивизиона.

Монтгомери 55 лет. Он возглавлял «Бостон» с 2022 года. Под его руководством команда доходила до второго раунда Кубка Стэнли в сезоне-2023/24. До этого канадец с 2018 по 2019 год возглавлял «Даллас Старз».

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