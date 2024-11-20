«Бостон» отправил в отставку главного тренера после трех поражений в НХЛ

Монтгомери 55 лет. Он возглавлял «Бостон» с 2022 года. Под его руководством команда доходила до второго раунда Кубка Стэнли в сезоне-2023/24. До этого канадец с 2018 по 2019 год возглавлял «Даллас Старз».