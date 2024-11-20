«Тампа» с Кучеровым обыграла «Питтсбург» Малкина

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась волевой победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе «Тампы» шайбы в основное время забросили Брейден Пойнт (46-я минута) и Брэндон Хагель (53). Пойнт также стал автором победного гола в овертайме (64). У «Питтсбурга» отличились Ессе Пульюярви (13) и Рикард Ракелль (34).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием, заблокировал два броска и завершил матч с показателем полезности «минус 1». Форвард «Пингвинз» Василий Пономарев отметился одним хитом. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров четыре раза бросил в створ ворот и заблокировал один бросок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 19.
В параллельном матче хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Оттаву Сенаторз» (5:2). Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин сделал две голевые передачи.