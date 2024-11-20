«Тампа» с Кучеровым обыграла «Питтсбург» Малкина

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась волевой победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе «Тампы» шайбы в основное время забросили Брейден Пойнт (46-я минута) и Брэндон Хагель (53). Пойнт также стал автором победного гола в овертайме (64). У «Питтсбурга» отличились Ессе Пульюярви (13) и Рикард Ракелль (34).