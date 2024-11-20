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«Тампа» с Кучеровым обыграла «Питтсбург» Малкина

«Тампа» с Кучеровым обыграла «Питтсбург» Малкина в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась волевой победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0). В составе «Тампы» шайбы в основное время забросили Брейден Пойнт (46-я минута) и Брэндон Хагель (53). Пойнт также стал автором победного гола в овертайме (64). У «Питтсбурга» отличились Ессе Пульюярви (13) и Рикард Ракелль (34).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием, заблокировал два броска и завершил матч с показателем полезности «минус 1». Форвард «Пингвинз» Василий Пономарев отметился одним хитом. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров четыре раза бросил в створ ворот и заблокировал один бросок. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 19.

В параллельном матче хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Оттаву Сенаторз» (5:2). Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин сделал две голевые передачи.

Питтсбург
2:3
1:0, 1:0, 0:2
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
20.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16065 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Купер
Вратари
Тристан Джерри
Андрей Василевский
1-й период
08:37
Брайан Раст
12:05
Йессе Пулюярви
(Маркус Петтерссон, Самуэль Пулен)
15:35
Джек Сент-Айвени
2-й период
31:39
Люк Гленденинг
33:05
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Мэтт Грызлик)
36:29
Гейдж Гонсалвес
3-й период
43:19
Эрик Карлссон
45:41
Брэйден Пойнт
(Даррен Раддиш, Райан Макдона)
52:49
Энтони Чирелли
(Виктор Хедман, Даррен Раддиш)
Овертайм
63:58
Брэйден Пойнт
(Янис Мозер, Конор Джики)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь