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«Калгари» обыграл «Айлендерс» благодаря победному буллиту Кузьменко

«Калгари Флэймз» в серии буллитов обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.

Источник: NHL.com

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Калгари Флэймз» в серии буллитов обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, которая прошла в Калгари, закончилось со счетом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). В составе хозяев шайбу забросил Расмус Андерссон (49-я минута). Гол гостей на счету Пьера Энгвалла (22). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Автором победного буллита стал российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков.

«Калгари», набрав 23 очка в 19 матчах, идет на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Айлендерс» с 19 очками после 19 встреч располагаются на пятой позиции в Столичном дивизионе.

В другом матче «Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил «Анахайм Дакс» со счетом 2:3. У победителей голом отметился российский защитник Павел Минтюков.

Калгари
2:1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
20.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 16565 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Патрик Руа
Вратари
Дастин Вольф
Семен Варламов
1-й период
00:26
Расмус Андерссон
2-й период
21:32
Пьер Энгвалль
(Скотт Мэйфилд, Деннис Чоловски)
29:14
Блэйк Коулмэн
3-й период
46:32
Скотт Мэйфилд
48:17
Расмус Андерссон
(Назем Кадри, Мартин Поспишил)
Овертайм
63:53
Микаэль Баклунд
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Андрей Кузьменко
(Калгари)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь