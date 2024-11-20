«Калгари» обыграл «Айлендерс» благодаря победному буллиту Кузьменко

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Калгари Флэймз» в серии буллитов обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время встречи, которая прошла в Калгари, закончилось со счетом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). В составе хозяев шайбу забросил Расмус Андерссон (49-я минута). Гол гостей на счету Пьера Энгвалла (22). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Автором победного буллита стал российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко.
Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков.
«Калгари», набрав 23 очка в 19 матчах, идет на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Айлендерс» с 19 очками после 19 встреч располагаются на пятой позиции в Столичном дивизионе.
В другом матче «Чикаго Блэкхокс» на своем льду уступил «Анахайм Дакс» со счетом 2:3. У победителей голом отметился российский защитник Павел Минтюков.