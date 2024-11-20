«Калгари» обыграл «Айлендерс» благодаря победному буллиту Кузьменко

Основное время встречи, которая прошла в Калгари, закончилось со счетом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). В составе хозяев шайбу забросил Расмус Андерссон (49-я минута). Гол гостей на счету Пьера Энгвалла (22). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Автором победного буллита стал российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко.