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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Ванкувер» благодаря 21 сейву Шестеркина

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ со счетом 4:3.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Ванкувере, закончилась в пользу гостей со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). У победителей отличились Мика Зибанежад (3-я минута), Уилл Кайле (15), Каапо Какко (29) и Крис Крайдер (51). Российский голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 21 бросок. Голы хозяев на счету Куинна Хьюза (1), Кифера Шервуда (18) и Конора Гарланда (33).

«Рейнджерс», набрав 25 очков в 17 матчах, идет на четвертом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Ванкувер» с 21 очком после 18 встреч занимает пятую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

Ванкувер
3:4
2:2, 1:1, 0:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
20.11.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18688 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Питер Лавиолетт
Вратари
Артур Шилов
(Артур Шилов)
Игорь Шестеркин
1-й период
00:34
Куинн Хьюз
(Элиас Петтерссон, Филип Гронек)
02:31
Мика Зибанежад
(К`Андре Миллер, Адам Фокс)
08:20
Дакота Джошуа
14:38
Уилл Куилль
(Адам Фокс, Каапо Какко)
17:39
Кифер Шервуд
(Элиас Петтерссон, Карсон Суси)
19:07
Сэм Кэррик
2-й период
23:33
Нильс Хегландер
26:23
Брэйден Шнайдер
28:45
Каапо Какко
(Уилл Куилль, Джонни Бродзински)
33:02
Конор Гарлэнд
(Дакота Джошуа, Пиус Сутер)
35:05
Филип Гронек
35:05
Зак Джонс
3-й период
50:43
Крис Крайдер
(Райлли Смит, Мика Зибанежад)
53:34
Винс Трочек
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Ванкувер
НХЛ: таблица и календарь