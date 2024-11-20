«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Ванкувер» благодаря 21 сейву Шестеркина

Встреча, которая прошла в Ванкувере, закончилась в пользу гостей со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). У победителей отличились Мика Зибанежад (3-я минута), Уилл Кайле (15), Каапо Какко (29) и Крис Крайдер (51). Российский голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 21 бросок. Голы хозяев на счету Куинна Хьюза (1), Кифера Шервуда (18) и Конора Гарланда (33).