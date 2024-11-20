Первая отставка сезона в НХЛ произошла не там, где ждали. Но «Бостону» это не поможет?

Следующая регулярка прошла для «Бостона» не так ярко, но «мишки» всё равно провели её довольно-таки неплохо. Однако в плей-офф они наступили на те же грабли — едва не уступили умудрившемуся отыграться с 1−3 «Торонто» и не навязали практически никакой борьбы «Флориде». Даже несмотря на то, что «Брюинз» зацепили два матча в той серии, шансов на проход дальше у них не было видно от слова «совсем» — будущие обладатели Кубка Стэнли были сильнее по всем параметрам и проиграли (во втором случае точно) скорее сами себе. Характера у «Бостона» хватило на «листьев» (если бы не хватило и там, Монтгомери наверняка был бы уволен уже в мае), но «пантеры» были сделаны совсем из другого теста, что впоследствии доказали ещё не раз.