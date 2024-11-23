Овечкин впервые появился на публике после перелома

Травма 39-летнего Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к рекорду Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Овечкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, который первым за сезон отличился 15 раз.