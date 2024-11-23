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Овечкин впервые появился на публике после перелома

Овечкин впервые после перелома появился на публике на матче НБА в Вашингтоне.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые появился на публике после полученного перелома.

В четверг стало известно, что у Овечкина диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги и он пропустит от четырех до шести недель. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». В первой игре без Овечкина «Вашингтон» уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:2.

Россиянин посетил матч Кубка НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс», который прошел в столице США.

Травма 39-летнего Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к рекорду Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Овечкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, который первым за сезон отличился 15 раз.

Юта
2:6
1:3, 1:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
19.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Спенсер Карбери
Вратари
Коннор Ингрэм
(Карел Веймелка)
Чарли Линдгрен
1-й период
03:05
Джек Макбэйн
(Кевин Стенлунд, Иэн Коул)
05:05
Александр Овечкин
07:46
Дилан Строум
07:56
Ник Дауд
(Тэйлор Рэддиш, Брендон Духайм)
09:02
Юусо Вялимяки
11:05
Александр Овечкин
(Пьер-Люк Дюбуа)
14:46
Командный штраф
16:21
Командный штраф
19:32
Командный штраф
2-й период
23:51
Маверик Ламуро
25:34
Джек Макбэйн
25:38
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
26:15
Джон Карлсон
31:44
Ник Бьюгстад
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
34:11
Лоусон Крауз
34:11
Том Уилсон
34:11
Том Уилсон
3-й период
42:39
Якуб Врана
47:30
Брендон Духайм
(Тревор ван Римсдайк, Ларс Эллер)
49:56
Алексей Протас
(Эндрю Манджапане)
56:51
Джек Макбэйн
56:51
Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
21
7
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь