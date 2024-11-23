Овечкин впервые появился на публике после перелома

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые появился на публике после полученного перелома.
В четверг стало известно, что у Овечкина диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги и он пропустит от четырех до шести недель. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». В первой игре без Овечкина «Вашингтон» уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:2.
Россиянин посетил матч Кубка НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бостон Селтикс», который прошел в столице США.
Травма 39-летнего Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к рекорду Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Овечкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, который первым за сезон отличился 15 раз.