«Он вернётся сильнее, чем когда-либо, и будет летать». Что в НХЛ говорят о травме Овечкина

"Это был эмоциональный момент, да, если быть полностью честным. Овечкин — самый горячий парень в лиге, и он гонится за чем-то бо́льшим, чем просто хоккей. Я думаю, что каждый в хоккейном мире просто чувствует это разочарование, эти эмоции, когда вы болеете за него, а он вкладывает в это всё, что у него есть. Ови чувствует всё это давление. Весь мир хоккея просто болеет за него. Так что, когда я пришёл в раздевалку и увидел, что он получил травму, мне как его одноклубнику было немного больно. Но, в конце концов, это хоккей. Это часть игры, всякое случается. Парни восстанавливаются после травм — и он сделает то же самое.