«Миннесота» без Капризова по буллитам проиграла «Калгари». У Мироманова — ассист

Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.
В составе победителей голами отметились Кевин Руни, Мартин Поспишил и Егор Шарангович. Шведский защитник Расмус Андерссон забросил победный буллит. Российский защитник Даниил Мироманов отметился голевой передачей. Его партнёр по команде Андрей Кузьменко завершил встречу без результативных действий, а также не забросил один из буллитов в послематчевой серии.
У гостей шайбы забрасывали Маркус Юханссон, Марко Росси и Брок Фэйбер. Российский форвард Яков Тренин голевыми действиями не отметился. Нападающий Кирилл Капризов участия в матче не принимал из-за травмы нижней части тела.
В следующем матче «Калгари» встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз» 26 ноября. «Миннесота» сыграет на домашнем льду с «Виннипег Джетс» также 26 ноября.