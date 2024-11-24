Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» без Капризова по буллитам проиграла «Калгари». У Мироманова — ассист

В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд».

Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Кевин Руни, Мартин Поспишил и Егор Шарангович. Шведский защитник Расмус Андерссон забросил победный буллит. Российский защитник Даниил Мироманов отметился голевой передачей. Его партнёр по команде Андрей Кузьменко завершил встречу без результативных действий, а также не забросил один из буллитов в послематчевой серии.

У гостей шайбы забрасывали Маркус Юханссон, Марко Росси и Брок Фэйбер. Российский форвард Яков Тренин голевыми действиями не отметился. Нападающий Кирилл Капризов участия в матче не принимал из-за травмы нижней части тела.

В следующем матче «Калгари» встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз» 26 ноября. «Миннесота» сыграет на домашнем льду с «Виннипег Джетс» также 26 ноября.

Калгари
4:3
1:1, 1:0, 1:2, 0:0
Б
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
24.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17116 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Джон Хайнс
Вратари
Даниэл Владарж
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
1-й период
07:12
Даниил Мироманов
15:00
Кевин Руни
(Даниил Мироманов, Джастин Кирклэнд)
16:03
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди)
2-й период
29:41
Джонатан Юбердо
30:49
Маккензи Уигар
30:49
Мэтт Болди
37:50
Якуб Лауко
39:29
Мартин Поспишил
(Назем Кадри, Расмус Андерссон)
3-й период
41:56
Райан Хартман
43:53
Егор Шарангович
(Маккензи Уигар, Коннор Зари)
55:27
Кевин Руни
56:01
Брок Фэйбер
(Марко Росси, Мэтт Болди)
59:26
Марко Росси
(Юэль Эрикссон Эк)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Расмус Андерссон
(Калгари)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь