«Миннесота» без Капризова по буллитам проиграла «Калгари». У Мироманова — ассист

В составе победителей голами отметились Кевин Руни, Мартин Поспишил и Егор Шарангович. Шведский защитник Расмус Андерссон забросил победный буллит. Российский защитник Даниил Мироманов отметился голевой передачей. Его партнёр по команде Андрей Кузьменко завершил встречу без результативных действий, а также не забросил один из буллитов в послематчевой серии.