Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Монреаль», у Дорофеева — «-1»

Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей голами отличились Томаш Гертл, Кэллахан Берк, Таннер Пирсон, Киган Колесар, Джек Айкел, а также российский форвард Иван Барбашёв (1+2). Его партнёр по команде нападающий Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.
За хозяев забивали Эмиль Хейнеман и Джейден Страбл.
В следующем матче «Монреаль» встретится дома с «Ютой» 27 ноября. «Вегас» сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» 26 ноября.