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Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Монреаль», у Дорофеева — «-1»

В ночь с 23 на 24 ноября в канадском Монреале на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей голами отличились Томаш Гертл, Кэллахан Берк, Таннер Пирсон, Киган Колесар, Джек Айкел, а также российский форвард Иван Барбашёв (1+2). Его партнёр по команде нападающий Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

За хозяев забивали Эмиль Хейнеман и Джейден Страбл.

В следующем матче «Монреаль» встретится дома с «Ютой» 27 ноября. «Вегас» сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» 26 ноября.

Монреаль
2:6
0:0, 0:5, 2:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
24.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Брюс Кэссиди
Вратари
Самуэль Монтембо
(Самуэль Монтембо, Кэйден Примо)
Адин Хилл
1-й период
02:01
Командный штраф
16:55
Николас Хэг
2-й период
24:39
Томаш Гертл
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
28:18
Кэллахан Бурк
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
29:09
Иван Барбашев
(Джек Айкел)
30:35
Тэннер Пирсон
(Ноа Хэнифин, Коул Швиндт)
37:02
Киган Колесар
(Ноа Хэнифин, Зак Уайтклауд)
3-й период
40:10
Ши Теодор
42:03
Эмиль Хейнеман
(Джоэль Армиа, Брендан Галлахер)
42:50
Арбер Джекай
53:03
Джейден Штрабл
(Брендан Галлахер)
58:12
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Ши Теодор)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль
Вегас
НХЛ: таблица и календарь