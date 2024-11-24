Три очка Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть в гостях «Монреаль», у Дорофеева — «-1»

В составе победителей голами отличились Томаш Гертл, Кэллахан Берк, Таннер Пирсон, Киган Колесар, Джек Айкел, а также российский форвард Иван Барбашёв (1+2). Его партнёр по команде нападающий Павел Дорофеев завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.