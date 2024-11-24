Ничушкин снова в деле! Набрал три очка, а «Колорадо» разбил чемпионов НХЛ

В одном из голов «Эвеланш» поучаствовал Валерий Ничушкин — российский форвард, который совсем недавно вернулся в строй после отстранения, остался без результативных действий в своих первых трёх матчах в этом сезоне, но сегодня наконец-то набрал дебютное очко в регулярке, ассистировав Самуэлю Жирару. Ассист, впрочем, носил довольно формальный характер — Ничушкин расстался с шайбой задолго до гола канадского защитника, — но пас есть пас.