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Ничушкин снова в деле! Набрал три очка, а «Колорадо» разбил чемпионов НХЛ

Валерий молчал три матча, но сегодня наконец-то показал себя.

Источник: Reuters

«Колорадо» набрал хороший ход в последнее время — после не самого удачного старта, который отчасти был вызван тяжёлой кадровой ситуацией, «Эвеланш» смогли исправить положение и вплотную подобраться к зоне плей-офф. Команда Джареда Беднара выиграла шесть из последних восьми матчей и в рамках продолжающейся гостевой серии заехала к действующим обладателям Кубка Стэнли из «Флориды».

«Пантеры», проигравшие два матча подряд, встретили «лавин» не очень-то и дружелюбно — уже на 52-й секунде Картер Вераге первым же броском открыл счёт, пробив Александра Георгиева. Соперники ответили в середине периода, когда Джонатан Друен, проводивший всего четвёртую игру после травмы, восстановил равновесие.

Он же сделал то же самое в начале второй двадцатиминутки, отреагировав на гол Александра Баркова незадолго до перерыва. С этого момента началось время «Колорадо» — до конца периода в воротах Сергея Бобровского побывали ещё три шайбы, на которые «Флорида» смогла ответить лишь точным броском Сэма Райнхарта.

В одном из голов «Эвеланш» поучаствовал Валерий Ничушкин — российский форвард, который совсем недавно вернулся в строй после отстранения, остался без результативных действий в своих первых трёх матчах в этом сезоне, но сегодня наконец-то набрал дебютное очко в регулярке, ассистировав Самуэлю Жирару. Ассист, впрочем, носил довольно формальный характер — Ничушкин расстался с шайбой задолго до гола канадского защитника, — но пас есть пас.

Зато в заключительном отрезке основного времени 29-летний форвард показал себя во всей красе. Болельщики в Санрайзе долгое время не видели заброшенных шайб — гол Аарона Экблада в начале третьего периода был признан нелегитимным после тренерского запроса, — и в заключительные пять минут команды подарили зрителям яркую концовку.

Она прошла со знаком «минус» для домашней публики — сначала Ничушкин вновь по-настоящему продемонстрировал свой диспетчерский талант, выдав отличную передачу на Оливера Чюлингтона, который забросил первую шайбу после перехода в «Колорадо».

А спустя полторы минуты Валерий отличился уже сам — Натан Маккиннон вывел 13-го номера на пустые ворота, и тот снял все вопросы о победителе в этой встрече, забросив первую шайбу в сезоне.

«Пантерз» успели ответить ещё одной шайбой до финальной сирены, однако её, естественно, оказалось недостаточно даже для овертайма. 7:4 — «Колорадо» набрал очередные два очка и забрался на седьмое место в Западной конференции, а вот «Флорида» потерпела уже третье поражение подряд и осталась на шестом месте Востока.

Будем надеяться, что теперь Ничушкин вернулся по-настоящему — дела у него и у «Эвеланш» явно пошли в гору. Неприятных историй в последние годы было предостаточно — хочется верить, что все они останутся позади.

Дмитрий Сторожев

Флорида
4:7
2:1, 1:4, 1:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
24.11.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 18638 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Джаред Беднар
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Александр Георгиев
1-й период
00:52
Картер Верхэге
(Антон Лунделл, Маки Самоскевич)
09:13
Джонатан Друэн
(Арттури Лехконен, Кэйл Макар)
15:44
Александр Барков
(Нико Миккола, Мэттью Ткачак)
2-й период
20:34
Джонатан Друэн
(Кэйл Макар, Девон Тэйвз)
24:04
Логан О`Коннор
(Оливер Шилингтон, Иван Иван)
28:54
Самуэль Жирар
(Микко Рантанен, Валерий Ничушкин)
36:58
Микко Рантанен
(Девон Тэйвз, Самуэль Жирар)
37:46
Иван Иван
38:40
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Аарон Экблад)
3-й период
43:02
Арттури Лехконен
44:06
Джош Мэнсон
44:17
Командный штраф
49:16
Мэттью Ткачак
49:16
Майлс Вуд
55:49
Оливер Шилингтон
(Микко Рантанен, Валерий Ничушкин)
57:15
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон, Микко Рантанен)
58:17
Антон Лунделл
(Увис Балинскис, Маки Самоскевич)
58:20
Йоэль Кивиранта
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
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