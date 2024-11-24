«Вашингтон» расклеился без Овечкина. Впервые в сезоне проиграли два раза подряд и начали мучиться в атаке

Впрочем, пока Карбери не видит серьезных проблем у команды: «Мне очень понравилась наша игра. Думаю, в равных составах мы вели игру и имели достаточно много хороших смен в атаке. Нужно просто снять шляпу перед вратарем соперника, который отыграл просто фантастически, особенно в концовке. Мы могли бы сыграть удачнее, если бы чуть лучше находили линии для броска и действовали бы агрессивнее на добиваниях. Но большая часть увиденного сегодня мне понравилась», — сказал главный тренер «Кэпс» после матча.