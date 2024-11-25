Гретцки — об Овечкине: Надеюсь, буду первым, кто пожмёт ему руку, когда он побьёт рекорд

«Люди постоянно спрашивают меня об этом. Знаете, мы с Алексом — хорошие друзья… Алекс — особенный молодой человек. Я очень горжусь тем, чего сам достиг с 894 голами, ничто не может этого отнять. Алекс был исключительным для нашей игры и для “Вашингтона”. Надеюсь, я буду первым, кто пожмёт ему руку, когда он побьёт рекорд», — приводит слова Гретцки CNBC.