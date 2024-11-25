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Гретцки — об Овечкине: Надеюсь, буду первым, кто пожмёт ему руку, когда он побьёт рекорд

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал погоню Александра Овечкина за его рекордом по забитым голам в НХЛ, который он установил 1 декабря 1996 года в матче с «Монреалем».

«Люди постоянно спрашивают меня об этом. Знаете, мы с Алексом — хорошие друзья… Алекс — особенный молодой человек. Я очень горжусь тем, чего сам достиг с 894 голами, ничто не может этого отнять. Алекс был исключительным для нашей игры и для “Вашингтона”. Надеюсь, я буду первым, кто пожмёт ему руку, когда он побьёт рекорд», — приводит слова Гретцки CNBC.

Напомним, Овечкин сейчас в процессе восстановления от травмы — перелома малоберцовой кости. Он начал сезон-2024/2025 с высокой результативностью и за 18 матчей набрал 25 очков.

Перед началом регулярного чемпионата НХЛ Овечкину оставалось забросить 41 шайбу, сейчас от рекорда Гретцки его отделяет 26 голов.

Вашингтон
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