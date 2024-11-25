Защитник «Юты» Сергачев отметился голевой передачей в матче НХЛ против «Торонто»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отдал голевую передачу, всего на его счету 14 очков (5 шайб + 9 передач) в текущем сезоне, он является самым результативным игроком обороны команды, опережая на три балла Майкла Кесселринга. Второй матч в сезоне провел форвард «Торонто» Никита Гребенкин, который сыграл чуть больше семи минут и не отметился результативными действиями.