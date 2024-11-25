Защитник «Юты» Сергачев отметился голевой передачей в матче НХЛ против «Торонто»

ОТТАВА, 25 ноября. /ТАСС/. «Торонто» обыграл «Юту» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Митч Марнер (26-я и 30-я минуты) и Вильям Нюландер (31), у проигравших отличились Логан Кули (18) и Джек Макбейн (42).
Защитник «Юты» Михаил Сергачев отдал голевую передачу, всего на его счету 14 очков (5 шайб + 9 передач) в текущем сезоне, он является самым результативным игроком обороны команды, опережая на три балла Майкла Кесселринга. Второй матч в сезоне провел форвард «Торонто» Никита Гребенкин, который сыграл чуть больше семи минут и не отметился результативными действиями.
«Торонто» лидирует в Атлантическом дивизионе, в 21 матче набрав 28 очков. «Юта» в Центральном дивизионе занимает пятое место с 19 очками в 21 матче. В следующем матче «Торонто» на выезде встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» 27 ноября, «Юта» днем ранее на выезде сыграет с «Монреалем».