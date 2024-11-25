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Защитник «Юты» Сергачев отметился голевой передачей в матче НХЛ против «Торонто»

Его команда проиграла со счетом 2:3.

Источник: Chris Tanouye/Getty Images

ОТТАВА, 25 ноября. /ТАСС/. «Торонто» обыграл «Юту» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Митч Марнер (26-я и 30-я минуты) и Вильям Нюландер (31), у проигравших отличились Логан Кули (18) и Джек Макбейн (42).

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отдал голевую передачу, всего на его счету 14 очков (5 шайб + 9 передач) в текущем сезоне, он является самым результативным игроком обороны команды, опережая на три балла Майкла Кесселринга. Второй матч в сезоне провел форвард «Торонто» Никита Гребенкин, который сыграл чуть больше семи минут и не отметился результативными действиями.

«Торонто» лидирует в Атлантическом дивизионе, в 21 матче набрав 28 очков. «Юта» в Центральном дивизионе занимает пятое место с 19 очками в 21 матче. В следующем матче «Торонто» на выезде встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» 27 ноября, «Юта» днем ранее на выезде сыграет с «Монреалем».

Торонто
3:2
0:1, 3:0, 0:1
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
25.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18641 зритель
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Андре Туриньи
Вратари
Джозеф Уолл
(Джозеф Уолл)
Карел Веймелка
(Карел Веймелка)
1-й период
04:02
Маверик Ламуро
11:30
Дилан Гюнтер
17:18
Джейк Маккейб
17:48
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Михаил Сергачев)
2-й период
25:15
Митчелл Марнер
(Кристофер Танев, Джон Таварес)
26:10
Маверик Ламуро
29:10
Михаил Сергачев
29:34
Митчелл Марнер
(Фрейзер Минтен, Вильям Нюландер)
30:50
Вильям Нюландер
32:41
Командный штраф
33:17
Джек Макбэйн
36:44
Симон Бенуа
3-й период
41:51
Джек Макбэйн
(Майкл Кессельринг, Логан Кули)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто
Юта
НХЛ: таблица и календарь