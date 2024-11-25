Тренер клуба НХЛ рассказал о проблемах в работе с российским хоккеистом

Специалист рассказал, что для налаживания коммуникации они еженедельно проводят личную встречу, где общаются через переводчика. «Я не люблю вот так разговаривать один на один, если происходит разговор, обычно это происходит сразу на месте. Но с ним приходится немного по-другому: ему 19, в его жизни сейчас много чего происходит, он мало что понимает», — отметил Торторелла.