Овечкин — настоящий зверюга! Великий русский снайпер сломал ногу, но без костылей и гипса едет на выезд

Однако присутствие Овечкина на выезде — отличный шаг клуба. Конечно, Александр пока еще действующий игрок и на роль ментора ему рановато. Но авторитет, опыт и звездный статус у Ови имеют наивысшую степень. С Александром советуются не только многие партнеры, но и тренерский штаб; мнение россиянина важно и для менеджмента команды при кадровых решениях.