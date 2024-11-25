Овечкин — настоящий зверюга! Великий русский снайпер сломал ногу, но без костылей и гипса едет на выезд

В прошлый четверг менеджмент «Вашингтон Кэпиталз» исключил Александра Овечкина из игры на срок от четырех до шести недель из-за перелома малоберцовой кости. Овечкин был внесен в список травмированных, но капитан команды не собирается отдаляться от своих партнеров.
Да, он сходил на баскетбол, где пытался попить пивка, будучи под прицелом телекамер. А после недавней тренировки в воскресенье главный тренер Спенсер Карбери сообщил, что Овечкин отправится во Флориду с командой. Ови будет вместе с командой на двухматчевом выезде — «столичным» предстоят игры против «Тампы» и «пантер».
Конечно, Александр не выйдет на лед — с переломом ноги в хоккей играть невозможно. Но он сможет принять участие в мероприятиях, которые команда запланировала для своей ежегодной «поездки наставников» — так называемой Mentors" trip.
«Он поедет с нами в поездку во Флориду. Будет вместе с командой. Он очень важен для нас», — сказал Карбери.
Стало известно, что Овечкин берет с собой в поездку своего тестя Кирилла Шубского. Они сидели рядом друг с другом на баскетбольном матче «Вашингтон Уизардс» в пятницу, именно там случилось первое публичное появление Овечкина после перелома ноги.
Примечательно, что в последние дни Овечкин был замечен в тренировочном комплексе команды MedStar Capitals Iceplex. Обозреватели заметили его возле медицинского кабинета, но Ови был без гипса, лангеты или ходунков — никакого дополнительного оборудования на нем не было. Он лишь немного хромал.
«Столичные» проиграли обе встречи без Овечкина в составе и забили всего три гола за 120 минут. До травмы Овечкин забил 15 голов в 18 матчах и единолично владел лидерством в лиге по количеству заброшенных шайб.
Нынешняя травма — самая серьезная в его карьере. Отсутствие Александра обещает быть рекордным по своему сроку. Самое продолжительное отсутствие Овечкина ранее произошло в сезоне-2009/2010, когда он пропустил 6 матчей из-за травмы верхней части тела. Нынче он может пропустить минимум в два раза больше.
Однако присутствие Овечкина на выезде — отличный шаг клуба. Конечно, Александр пока еще действующий игрок и на роль ментора ему рановато. Но авторитет, опыт и звездный статус у Ови имеют наивысшую степень. С Александром советуются не только многие партнеры, но и тренерский штаб; мнение россиянина важно и для менеджмента команды при кадровых решениях.
В случае чего, Овечкин сможет подсказать какие-то нюансы — например, при розыгрыше большинства. Да и в целом, когда вождь идет в атаку вместе с племенем, пусть и находясь чуть в стороне, все чувствуют себя уверенней.
Ну, а свидетельства того, что Овечкину не потребовался гипс, наводят на мысли, что перелом оказался не самым сложным. Конечно, возрастному форварду надо полностью восстановиться и исключить рецидив, но уже понятно, что самых негативных последствий удалось избежать.
Леонид Михайлов