Вслед за Овечкиным в Америке сломали еще одну русскую суперзвезду! Капризову повезло больше, чем Ови

Подтвердил эту информацию и один из главных журналистов, пишущих про «Миннесоту», Майк Руссо: «Капризов, который получил травму в четверг в Эдмонтоне и пропустил субботнюю игру в Калгари, в воскресенье прошел МРТ-обследование и был обследован врачами команды. По словам источника в команде, Капризов чувствует себя лучше, не получил серьезной травмы. “Миннесота” будет наблюдать за его самочувствием и восстановлением, чтобы определить, когда он сможет вернуться в состав».