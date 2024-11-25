Вслед за Овечкиным в Америке сломали еще одну русскую суперзвезду! Капризову повезло больше, чем Ови

Еще один звездный российский нападающий чуть не выбыл на долгий срок из-за травмы. В гостевом матче против «Эдмонтон Ойлерз» нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил повреждение после столкновения с форвардом «нефтяников» Дрейком Каджулой. Удар пришелся в правое колено. После столкновения Капризов упал на лед, корчась от боли, и с трудом поднялся. Удаления за этот эпизод Каджула, кстати, не получил.
В итоге после повреждения Капризов пропустил несколько смен, но матч все же доиграл. После игры Кирилл прокомментировал этот эпизод: «Это был удар в колено. Не сказал бы, что я на 100% в порядке. Посмотрим, что будет дальше».
Следующий матч против «Калгари» Капризов пропустил, был помещен в список травмированных с пометкой «травма нижней части тела». Кириллу предстояло пройти дополнительные обследования, чтобы исключить вероятность тяжелого повреждения. После похожих новостей про Александра Овечкина болельщики «Миннесоты» затаили дыхание. Все-таки поводы переживать были.
Вчера инсайдер НХЛ Эллиот Фридман у себя в социальных сетях сообщил, что все обошлось: «Относительно Кирилла Капризова новости положительные: нет серьезной травмы. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в следующие пару дней».
Подтвердил эту информацию и один из главных журналистов, пишущих про «Миннесоту», Майк Руссо: «Капризов, который получил травму в четверг в Эдмонтоне и пропустил субботнюю игру в Калгари, в воскресенье прошел МРТ-обследование и был обследован врачами команды. По словам источника в команде, Капризов чувствует себя лучше, не получил серьезной травмы. “Миннесота” будет наблюдать за его самочувствием и восстановлением, чтобы определить, когда он сможет вернуться в состав».
Капризов ударно начал сезон, набирая очки в каждом матче своей команды. Сейчас Кирилл находится на втором месте в бомбардирской гонке НХЛ с 34 результативными баллами в 19 матчах. Нападающий проводит на площадке больше всех среди форвардов «Миннесоты» — в среднем почти 25 минут за матч.
Более того, Капризов — один из главных претендентов на «Харт Трофи», приз MVP регулярного чемпионата, вручаемый по итогам сезона. Авторы НХЛ включили в этот список также Нэтана Маккинона и Сэма Райнхарта.
Надежда Тонконог