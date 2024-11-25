Вратарь «Каролины» Кочетков выбыл из строя из-за сотрясения мозга

Кочетков получил повреждение 23 ноября в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс», который «Каролина» проиграла в серии буллитов со счетом 4:5. Россиянин был заменен из-за травмы на третьей минуте овертайма.
По словам тренера, пока нет точного графика возвращения Кочеткова в строй, все зависит от индивидуальных особенностей.
«Некоторые ребята очень быстро приходят в себя, некоторым требуется больше времени», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Руфф в своем аккаунте в соцсети X.
Кочетков в нынешнем сезоне провел 13 матчей в чемпионате НХЛ, в которых одержал 10 побед, отразив 90,4% бросков по своим воротам. Второй основной вратарь команды датчанин Фредерик Андерсен ранее перенес операцию и выбыл на срок до трех месяцев.