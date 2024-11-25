Вратарь «Каролины» Кочетков выбыл из строя из-за сотрясения мозга

Кочетков в нынешнем сезоне провел 13 матчей в чемпионате НХЛ, в которых одержал 10 побед, отразив 90,4% бросков по своим воротам. Второй основной вратарь команды датчанин Фредерик Андерсен ранее перенес операцию и выбыл на срок до трех месяцев.