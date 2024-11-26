«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку об ворота

Если кого-то удивляет, что после шести пропущенных шайб «Эвс» хватило, чтобы забросить свою вторую, то зря. Заслуга в этом моменте единолично у того же Пойнта. Совершенно неопасный заброс Ивана Ивана он превратил в гол в свои ворота — от его ноги шайба рикошетом зашла в ворота Василевского. Разозленная этой оплошностью, «Тампа» в итоге забила еще дважды, окончательно разбив боевой дух «Колорадо», если он там оставался. А главной звездой матча стал не Кучеров с тремя очками, а Брэндон Хэгел. Канадец сделал пять передач и тем самым оформил ассистентский пента-трик. Что до Никиты, то из-за нерезультативного матча со стороны игроков «Колорадо» он переместился на пятое место в списке бомбардиров.