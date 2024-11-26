Мичков продолжает забивать! Но «Филадельфии» это не помогает

Илья нечасто в заокеанской карьере оказывался в роли второго голкипера. Так было в первые два года его игры в НХЛ — один раз из-за неопытности, а в другой раз приключилась травма спины. Сейчас в «Вегасе» он просто не дотягивает до номера один. И вроде все справедливо — Эдин Хилл опытнее, привык к стилю «рыцарей» и карьера у него немного удачнее. Но чисто по этому сезону россиянин канадца переигрывает: 90,6 процента отраженных бросков против 88,7.

Сегодня было стойкое ощущение, что «Вегас» забыл выйти на первый период. Закончился отрезок со счетом 2:0 в пользу «Филадельфии». Оба гола — близнецы. С левого круга вбрасывания и в дальний угол над ловушкой Самсонова. И не сказать, что в этих бросках было что-то сложное: россиянин все видел, да и бросали не в упор.