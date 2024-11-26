В ночь на вторник по минскому времени «огоньки» гостили в столице Канады у «сенаторов» из «Оттавы». В конце второго периода Шарангович поразил ворота соперника, сократив отставание своего клуба (2:3). В заключительной трети команды обменялись голами, в итоге поражение «Калгари» со счетом 3:4.
Всего Егор Шарангович провел на льду 19 с половиной минут, нанес 7 бросков в створ и закончил встречу с показателем полезности «+1». Белорусский форвард отметился заброшенной шайбой в третьем поединке кряду, в нынешнем сезоне у Шаранговича 6 (5+1) очков в 15 играх. «Калгари» прервал четырехматчевую серию побед, 28 ноября «огоньки» сыграют против «Детройта».
Шайба Шаранговича не помогла «Калгари» обыграть «Оттаву» в НХЛ
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович продлил результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ночь на вторник по минскому времени «огоньки» гостили в столице Канады у «сенаторов» из «Оттавы». В конце второго периода Шарангович поразил ворота соперника, сократив отставание своего клуба (2:3). В заключительной трети команды обменялись голами, в итоге поражение «Калгари» со счетом 3:4.
Трэвис Грин
Райан Гуска
Антон Форсберг
Дастин Вольф
(Дастин Вольф, Дастин Вольф)
12:34
Брэди Ткачак
14:32
Джонатан Юбердо
(Мэтт Коронато, Коннор Зари)
14:57
Командный штраф
17:05
Адам Годетт
(Клод Жиру, Ридли Грейг)
17:13
Кевин Бол
19:18
Ридли Грейг
19:18
Брэйден Пачал
19:18
Джонатан Юбердо
22:23
Андрей Кузьменко
23:18
Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачак, Джейк Сандерсон)
33:17
Коул Рейнхардт
(Ридли Грейг, Джейк Сандерсон)
35:27
Егор Шарангович
40:31
Егор Шарангович
41:14
Брэди Ткачак
(Тим Штюцле, Дрейк Батерсон)
41:50
Ник Казинс
42:19
Маккензи Уигар
51:11
Райан Ломберг
51:11
Райан Ломберг
52:35
Егор Шарангович
59:20
Назем Кадри
6
Штрафное время
20
9
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит