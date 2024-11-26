Шайба Шаранговича не помогла «Калгари» обыграть «Оттаву» в НХЛ

В ночь на вторник по минскому времени «огоньки» гостили в столице Канады у «сенаторов» из «Оттавы». В конце второго периода Шарангович поразил ворота соперника, сократив отставание своего клуба (2:3). В заключительной трети команды обменялись голами, в итоге поражение «Калгари» со счетом 3:4.



Всего Егор Шарангович провел на льду 19 с половиной минут, нанес 7 бросков в створ и закончил встречу с показателем полезности «+1». Белорусский форвард отметился заброшенной шайбой в третьем поединке кряду, в нынешнем сезоне у Шаранговича 6 (5+1) очков в 15 играх. «Калгари» прервал четырехматчевую серию побед, 28 ноября «огоньки» сыграют против «Детройта».