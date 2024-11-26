Гашек раскритиковал возможное проведение «Вечера русского наследия» «Коламбусом»

Отмечается, что мероприятие должно включать подарки для болельщиков, а также возможность фанатам сделать совместное фото с российским нападающим «Блю Джекетс» Кириллом Марченко. Дополнительно сообщается, что данное событие ещё не было официально подтверждено.
«НХЛ определённо сошла с ума. В дополнение к своей многолетней поддержке российской специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) они придумали новый российский проект. Лига должна выплатить Украине миллиарды долларов», — написал Гашек на своей странице в соцсети.