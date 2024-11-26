Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Из него политик как из дерьма граната». Губерниев приложил легенду НХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал легендарного чешского хоккеиста Доминика Гашека, который выразил негодование в связи с возможным проведением «Коламбусом» «Вечера русского наследия».

Источник: Sport24

Мероприятие могут провести 13 декабря во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном».

«Какое вообще отношение имеет гражданин Чехии к тому, что происходит в американском “Коламбусе”? Ему должен главврач Маргулис телевизор уже отключить. Обидно за великого спортсмена, потому что там уже чувство величия переходит в маразм. Он думает, что он председатель земного шара, что ли? Надо поспокойнее быть. Я очень надеюсь, что все деньги, которые он заработал в проклятой России, направил на благотворительность. Из него политик как из дерьма граната. Великий был спортсмен, но по факту сейчас смешной», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Коламбус