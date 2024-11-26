«Из него политик как из дерьма граната». Губерниев приложил легенду НХЛ

«Какое вообще отношение имеет гражданин Чехии к тому, что происходит в американском “Коламбусе”? Ему должен главврач Маргулис телевизор уже отключить. Обидно за великого спортсмена, потому что там уже чувство величия переходит в маразм. Он думает, что он председатель земного шара, что ли? Надо поспокойнее быть. Я очень надеюсь, что все деньги, которые он заработал в проклятой России, направил на благотворительность. Из него политик как из дерьма граната. Великий был спортсмен, но по факту сейчас смешной», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».