Режим «паника» активирован? Почему в «Рейнджерс» задумались о внезапной распродаже

Так не бывает. Скорее всего, американская команда угодила в локальный кризис, а появление слухов в прессе должно стать дополнительной мотивацией для игроков, чтобы поскорее из него выйти. В этом случае игра команды постепенно должна наладиться. А вот в том случае, если в течение ближайших одной-двух недель этого так и не произойдёт, тогда в руководстве «Рейнджерс» наверняка перейдут от слов к делу. Но начнут всё-таки не с игроков, а с главного тренера Питера Лавиолетта. В конце концов, уволить тренера всегда проще, чем кардинально поменять состав в ходе чемпионата.