В Америке поставили крест на большом русском таланте! Аскаров не сдался и уже уделал клуб, где в него не верили

Проведя этот трансфер летом, выиграли обе стороны. «Сан-Хосе» — худший клуб НХЛ в 21 веке, находящийся в вечной перестройке, получил молодого и перспективного вратаря с огромным желанием играть в лучшей лиге мира и способным поправить дела команды хотя бы на последнем рубеже. Аскаров же получил долгожданную возможность доказать всем, что его не зря так высоко выбрали на драфте, набраться опыта и получить хороший контракт в будущем. Напомним, Аскарова выбрали в первом раунде под общим 11-м номером — выше всех российских вратарей в истории драфта НХЛ.