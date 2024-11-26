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В Америке поставили крест на большом русском таланте! Аскаров не сдался и уже уделал клуб, где в него не верили

У Ярослава — первая победа и первый ассист!

Источник: nhl.com

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров провел свой второй матч в воротах основной команды и теперь одержал победу. И какую! «Акулы» разгромили «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду со счетом 7:2. Аскаров отразил 22 броска по своим воротам. Причем, раньше, чем одержать победу, Ярослав отметился результативным действием — отдал передачу на первую заброшенную шайбу своей команды.

Для Аскарова этот матч стал вторым за «Сан-Хосе». Дебютная игра россиянина сложилась не так удачно. Привоз гола в свои ворота и поражение по буллитам. С другой стороны, с Аскаровым в воротах «Шаркс» набирают очки второй матч подряд. Стоит вспомнить, какие матчи Ярослав выдавал, играя за не менее кризисный фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда».

Проведя этот трансфер летом, выиграли обе стороны. «Сан-Хосе» — худший клуб НХЛ в 21 веке, находящийся в вечной перестройке, получил молодого и перспективного вратаря с огромным желанием играть в лучшей лиге мира и способным поправить дела команды хотя бы на последнем рубеже. Аскаров же получил долгожданную возможность доказать всем, что его не зря так высоко выбрали на драфте, набраться опыта и получить хороший контракт в будущем. Напомним, Аскарова выбрали в первом раунде под общим 11-м номером — выше всех российских вратарей в истории драфта НХЛ.

Примечательно, что благодаря сегодняшней победе «Сан-Хосе» поднялся с 15 строчки турнирной таблицы на 14, обойдя «Нэшвилл Предаторз» — бывший клуб голкипера, в котором на нем поставили крест.

Стоит отметить, что здорово сыграл в этом матче и первый номер драфта Маклин Селебрини. Форвард отметился дублем и голевой передачей. А еще стал четвертым по молодости среди действующих игроков, кому удалось забросить несколько шайб за один период. В более молодом возрасте таким достижением отметились только Коннор Бедард, Нэтан Маккиннон и Сидни Кросби.

Селебрини проводит свой первый сезон в НХЛ. Он был выбран на драфте этим летом. Маклин — один из претендентов на «Колдер Трофи», приз лучшему новичку НХЛ по итогам сезона. Вместе с ним на этот трофей претендует и россиянин Матвей Мичков, также сегодня отметившийся заброшенной шайбой в ворота «Вегаса». На счету Селебрини в 12 сыгранных матчах 10 (6+4) результативных баллов, начало сезона он пропустил из-за повреждения, полученного на предсезонке, у Мичкова в 20 матчах 17 (8+9) очков.

Надежда Тонконог

Сан-Хосе
7:2
1:0, 1:2, 5:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
26.11.2024, 06:30 (МСК UTC+3)
SAP Center, 10713 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Джим Хиллер
Вратари
Ярослав Аскаров
Давид Риттих
1-й период
01:47
Нико Штурм
(Ярослав Аскаров, Марио Ферраро)
09:41
Адриан Кемпе
19:47
Кевин Фиала
2-й период
22:32
Бренд Кларк
(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
24:45
Барклай Гудроу
28:58
Анже Копитар
(Уоррен Фогеле, Адриан Кемпе)
33:59
Фабиан Зеттерлунд
(Вильям Эклунд, Маклин Селебрини)
35:58
Маклин Селебрини
3-й период
41:03
Маклин Селебрини
(Хенри Тран, Ян Рутта)
42:14
Тимоти Лильегрен
(Уилл Смит)
42:14
Командный штраф
42:34
Уоррен Фогеле
43:43
Маклин Селебрини
(Уилл Смит, Вильям Эклунд)
50:42
Кевин Фиала
50:42
Кевин Фиала
50:46
Александр Веннберг
(Джейк Уолман)
58:39
Люк Канин
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
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