В Америке поставили крест на большом русском таланте! Аскаров не сдался и уже уделал клуб, где в него не верили

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров провел свой второй матч в воротах основной команды и теперь одержал победу. И какую! «Акулы» разгромили «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду со счетом 7:2. Аскаров отразил 22 броска по своим воротам. Причем, раньше, чем одержать победу, Ярослав отметился результативным действием — отдал передачу на первую заброшенную шайбу своей команды.
Для Аскарова этот матч стал вторым за «Сан-Хосе». Дебютная игра россиянина сложилась не так удачно. Привоз гола в свои ворота и поражение по буллитам. С другой стороны, с Аскаровым в воротах «Шаркс» набирают очки второй матч подряд. Стоит вспомнить, какие матчи Ярослав выдавал, играя за не менее кризисный фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда».
Проведя этот трансфер летом, выиграли обе стороны. «Сан-Хосе» — худший клуб НХЛ в 21 веке, находящийся в вечной перестройке, получил молодого и перспективного вратаря с огромным желанием играть в лучшей лиге мира и способным поправить дела команды хотя бы на последнем рубеже. Аскаров же получил долгожданную возможность доказать всем, что его не зря так высоко выбрали на драфте, набраться опыта и получить хороший контракт в будущем. Напомним, Аскарова выбрали в первом раунде под общим 11-м номером — выше всех российских вратарей в истории драфта НХЛ.
Примечательно, что благодаря сегодняшней победе «Сан-Хосе» поднялся с 15 строчки турнирной таблицы на 14, обойдя «Нэшвилл Предаторз» — бывший клуб голкипера, в котором на нем поставили крест.
Стоит отметить, что здорово сыграл в этом матче и первый номер драфта Маклин Селебрини. Форвард отметился дублем и голевой передачей. А еще стал четвертым по молодости среди действующих игроков, кому удалось забросить несколько шайб за один период. В более молодом возрасте таким достижением отметились только Коннор Бедард, Нэтан Маккиннон и Сидни Кросби.
Селебрини проводит свой первый сезон в НХЛ. Он был выбран на драфте этим летом. Маклин — один из претендентов на «Колдер Трофи», приз лучшему новичку НХЛ по итогам сезона. Вместе с ним на этот трофей претендует и россиянин Матвей Мичков, также сегодня отметившийся заброшенной шайбой в ворота «Вегаса». На счету Селебрини в 12 сыгранных матчах 10 (6+4) результативных баллов, начало сезона он пропустил из-за повреждения, полученного на предсезонке, у Мичкова в 20 матчах 17 (8+9) очков.
Надежда Тонконог