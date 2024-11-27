В «Коламбусе» рассказали о «Вечере русского наследия», который раскритиковал Гашек

«Местное русскоязычное сообщество связалось с нами и сообщило, что хотело бы организовать групповую поездку на игру “Блю Джекетс”. Я думаю, что они организовали подобные поездки и на другие матчи НХЛ. Это стандартный пакет билетов, в который входит подарок от клуба и групповая фотография после матча», — цитирует Шаррока финское издание Iltalehti.