Защитника «Оттавы» Зуба поместили в долгосрочный список травмированных

В ночь на воскресенье в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (3:4) Зуб по ходу второго периода стопой заблокировал бросок соперника, после чего заметно хромал, но смог завершить встречу. 25 ноября главный тренер команды Трэвис Грин заявил, что защитник выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы.