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Защитника «Оттавы» Зуба поместили в долгосрочный список травмированных

Защитник «Оттавы» Зуб помещен в список травмированных из-за перелома стопы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артем Зуб помещен в долгосрочный список травмированных, сообщается на странице пресс-службы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

В ночь на воскресенье в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (3:4) Зуб по ходу второго периода стопой заблокировал бросок соперника, после чего заметно хромал, но смог завершить встречу. 25 ноября главный тренер команды Трэвис Грин заявил, что защитник выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы.

Вместо российского спортсмена «Оттава» вызвала Донована Себранго из фарм‑клуба «Белвилл Сенаторз».

Зубу 29 лет. Он выступает в составе «Оттавы» с сезона-2020/21. В текущем регулярном чемпионате на его счету 2 передачи в 11 матчах. Ранее защитник пропустил несколько встреч из-за сотрясения мозга.

Оттава