Овечкин — лучший из лучших, гений Капризов и вундеркинд Мичков где-то рядом. 5 россиян, удививших на старте НХЛ

Прошла четверть регулярного чемпионата НХЛ, время подводить промежуточные итоги первой части сезона за океаном. Sport24 выбрал пять россиян, которые особенно впечатлили в первые месяцы сезона.
5. Петр Кочетков «Каролина Харрикейнз»
Прошлый сезон для российского голкипера «ураганов» стал прорывным. Кочетков здорово зарекомендовал себя, когда выступил в роли первого номера «Каролины» из-за травмы опытного Фредерика Андерсена. Не удивительно, что Род Бриндамор еще больше стал доверять россиянину. В этом сезоне Кочетков сыграл 13 матчей, в которых одержал 10 побед. Для понимания столько же побед у опытных Сергея Бобровского и Андрея Василевского при большем количестве игр — 16 и 18 соответственно.
Кочетков вошел в историю «Каролины» по победам в первых 80 матчах — их было 47, став вторым голкипером клуба по этому показателю, первым является Фредерик Андерсен — 54 победы. Более того, россиянин одержал победы в шести подряд домашних матчах «ураганов» и стал третьим вратарем в истории клуба с таким достижением.
Правда, продолжить свое победное шествие Кочетков какое-то время, увы, не сможет. В матче против «Коламбус Блю Джекетс» российский голкипер получил травму — в овертайме столкнулся с одноклубником Уильямом Каррье и не смог завершить встречу. Позже в клубе сообщили, что Кочетков получил сотрясение мозга и помещен в список травмированных.
4. Матвей Мичков «Филадельфия Флайерз»
Дебютант НХЛ нынешнего сезона, 19-летний Матвей Мичков здорово ворвался в лигу. В межсезонье Матвей расторг контракт со СКА, который был подписан до конца следующего сезона и отправился покорять Северную Америку. Болельщики встретили русского таланта очень тепло, в социальных сетях началась «мичковомания». Чтобы помочь Матвею адаптироваться, «Филадельфия» пригласила даже Олега Знарка, российский специалист занимает должность европейского консультанта по развитию и скаутингу.
Россиянин на такой теплый прием ответил хорошей игрой. Матвей здорово влился в состав «Флайерз», достаточно быстро освоился в лиге и во всю набирает очки. Даже несмотря на тот факт, что главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла, известный своей строгостью, сажал Матвея в запас в целях воспитания. 19-летний талант является одним из претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги. В активе Мичкова прямо сейчас 17 (8+9) результативных баллов в 21 матче.
3. Павел Дорофеев «Вегас Голден Найтс»
Еще одно открытие нового сезона НХЛ — российский нападающий «рыцарей» Павел Дорофеев. 24-летний форвард, проводящий свой четвертый сезон в Северной Америке, наконец-то заслужил полноценное место в составе «Вегаса» и открыл в себе настоящего снайпера. На счету Дорофеева в 23 матчах регулярного чемпионата 12 заброшенных шайб. Прямо сейчас Павел является лучшим снайпером команды и идет на личный рекорд по голам в НХЛ. В прошлом сезоне за 47 матчей на счету россиянина было 13 заброшенных шайб, очевидно, что в этой регулярке Дорофеев может забить в два, а то и в три раза больше.
2. Кирилл Капризов «Миннесота Уайлд»
Ни для кого не секрет, что Капризов уже давно стал звездой в Национальной Хоккейной лиге, а также является главной звездой «Миннесоты». С каждым годом Капризов играет все круче, и буквально тащит на себе свою команду. Видимо, в этом сезоне россиянин решил замахнуться на «Харт Трофи» — приз MVP регулярного сезона, а также на «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру НХЛ по итогам регулярки.
На счету Капризова 35 (14+21) баллов. Прямо сейчас нападающий находится на втором месте в бомбардирской гонке НХЛ, делит вторую строчку с Нэтаном Маккинноном (Капризов выше, потому что у него меньше сыгранных матчей). Впереди только Мартин Нечас из «Каролина» с 37 очками. При участии Капризова «Миннесота» забросила почти 50% своих шайб. Будет интересно посмотреть, сможет ли Кирилл сохранить такой бешеный темп до конца сезона.
1. Александр Овечкин «Вашингтон Кэпиталз»
Несмотря на тот факт, что Александр Овечкин получил серьезное повреждение и выбыл скорее всего до следующего календарного года, он возглавляет наш список. Не взять во внимание тот феноменальный старт, который выдал Ови, нельзя. 39-летний капитан «Вашингтона» за 18 сыгранных в этом регулярном чемпионате матчей набрал 25 очков, из которых 15 — заброшенные шайбы. Перечислять все рекорды и достижения Александра, которые он записал на свой счет в этом сезоне, бессмысленно, их огромное количество.
К главному снайперскому рекорду Уэйна Гретцки Ови приблизился максимально — осталось 26 голов для повторения, и 27 для установления собственного. Даже учитывая тот факт, что к возвращению Великого «Вашингтону» в регулярке останется сыграть чуть больше 40 игр, вероятность, что Овечкин побьет рекорд в этом сезоне, все еще есть. Другой вопрос, как быстро Александр Михайлович сможет прийти в форму. Что мы знаем наверняка, так это то, что Ови прибывает в отличном настроении и находится с командой, а как известно, хороший настрой — залог успешного и быстрого выздоровления, чего ему все и желают.
Надежда Тонконог