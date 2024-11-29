Овечкин — лучший из лучших, гений Капризов и вундеркинд Мичков где-то рядом. 5 россиян, удививших на старте НХЛ

К главному снайперскому рекорду Уэйна Гретцки Ови приблизился максимально — осталось 26 голов для повторения, и 27 для установления собственного. Даже учитывая тот факт, что к возвращению Великого «Вашингтону» в регулярке останется сыграть чуть больше 40 игр, вероятность, что Овечкин побьет рекорд в этом сезоне, все еще есть. Другой вопрос, как быстро Александр Михайлович сможет прийти в форму. Что мы знаем наверняка, так это то, что Ови прибывает в отличном настроении и находится с командой, а как известно, хороший настрой — залог успешного и быстрого выздоровления, чего ему все и желают.