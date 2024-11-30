«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ. Федотов отразил 23 броска

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Филадельфия» после 24 матчей набрала 25 очков и занимает пятое место. «Рейнджерс» идут на четвертом месте с 25 очками после 22 встреч, команда опережает «Филадельфию» за счет большего числа побед в основное время. В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет с «Сент-Луисом» 1 декабря, «Рейнджерс» 30 ноября примут «Монреаль».