«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ. Федотов отразил 23 броска

В составе победителей шайбы забросили Бобби Бринк (4-я минута), Трэвис Конекни (5, 60). У «Рейнджерс» отличился Винсент Трочек (31).
Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 броска. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 32 сейва. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями. Очков в матче не набрал и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Филадельфия» после 24 матчей набрала 25 очков и занимает пятое место. «Рейнджерс» идут на четвертом месте с 25 очками после 22 встреч, команда опережает «Филадельфию» за счет большего числа побед в основное время. В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет с «Сент-Луисом» 1 декабря, «Рейнджерс» 30 ноября примут «Монреаль».