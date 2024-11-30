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«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» в матче НХЛ. Федотов отразил 23 броска

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. «Филадельфия» дома со счетом 3:1 обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Бобби Бринк (4-я минута), Трэвис Конекни (5, 60). У «Рейнджерс» отличился Винсент Трочек (31).

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 23 броска. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 32 сейва. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями. Очков в матче не набрал и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Филадельфия» после 24 матчей набрала 25 очков и занимает пятое место. «Рейнджерс» идут на четвертом месте с 25 очками после 22 встреч, команда опережает «Филадельфию» за счет большего числа побед в основное время. В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет с «Сент-Луисом» 1 декабря, «Рейнджерс» 30 ноября примут «Монреаль».

Филадельфия
3:1
2:0, 0:1, 1:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
29.11.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 19346 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Питер Лавиолетт
Вратари
Иван Федотов
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин, Игорь Шестеркин)
1-й период
03:14
Бобби Бринк
(Тайсон Форстер)
04:24
Трэвис Конекны
(Расмус Ристолайнен, Шон Кутюрье)
2-й период
30:20
Винс Трочек
(Уилл Куилль, Брэйден Шнайдер)
3-й период
46:20
Райлли Смит
59:32
Трэвис Конекны
(Трэвис Санхейм)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь