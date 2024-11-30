«Сан-Хосе» обыграл «Сиэтл» со счетом 8:5 в матче НХЛ. Костин оформил хет-трик Горди Хоу

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. «Сан-Хосе» дома со счетом 8:5 обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тимоти Лильегрен (3-я минута), Клим Костин (17), Уильям Смит (23), Джейк Уолман (29, 56), Микаэль Гранлунд (34), Маклин Селебрини (35), Итан Кардуэлл (48). У «Сиэтла» отличились Оливер Бьоркстранд (4), Чендлер Стивенсон (17), Шэйн Райт (20, 28), Янни Гурд (40).
Костин забросил дебютную шайбу в текущем сезоне, российский нападающий также отметился одной голевой передачей.
В третьем периоде россиянин подрался с американским защитником Уильямом Боргеном, тем самым оформив хет-трик Горди Хоу. После 14 матчей Костин набрал 3 очка (1 гол + 2 результативные передачи).
«Сан-Хосе» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 21 очко в 26 матчах. «Сиэтл» — шестой в Тихоокеанском дивизионе с 23 очками после 24 встреч. Следующий матч команды проведут на площадке «Сиэтла», игра состоится 1 декабря.
Результаты других матчей дня
В других матчах игрового дня «Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало» (4:3 ОТ), «Лос-Анджелес» в гостях переиграл «Анахайм» (2:1).
«Вашингтон» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ), нападающий хозяев Иван Мирошниченко отметился одной голевой передачей. «Тампа» в гостях обыграла «Нэшвилл» (3:2 ОТ), нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом.
«Детройт» дома со счетом 4:5 уступил «Нью-Джерси», нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. «Флорида» на выезде со счетом 6:3 обыграла «Каролину», голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков. «Коламбус» дома был сильнее «Калгари» (5:2), нападающие хозяев Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по две результативные передачи, один раз партнерам ассистировал защитник «Коламбуса» Иван Проворов.