«Сан-Хосе» обыграл «Сиэтл» со счетом 8:5 в матче НХЛ. Костин оформил хет-трик Горди Хоу

«Детройт» дома со счетом 4:5 уступил «Нью-Джерси», нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. «Флорида» на выезде со счетом 6:3 обыграла «Каролину», голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков. «Коламбус» дома был сильнее «Калгари» (5:2), нападающие хозяев Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по две результативные передачи, один раз партнерам ассистировал защитник «Коламбуса» Иван Проворов.