«Питтсбург» обыграл «Бостон» в матче НХЛ. Малкин отдал передачу на победный гол

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. «Питтсбург» со счетом 2:1 победил «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рикард Ракелль (40-я минута) и Филип Томасино (48). У проигравших отличился Чарли Койл (2). Томасино забросил во второй игре за «Питтсбург», 25 ноября канадского нападающего обменяли из «Нэшвилла».
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет результативный пас в эпизоде со вторым голом команды. На его счету теперь 22 очка (5 заброшенных шайб + 17 голевых передач) в 25 матчах регулярного чемпионата, он занимает второе место по результативности в «Питтсбурге». Россиянин в текущем сезоне по этому показателю уступает только капитану команду Сидни Кросби, в активе канадского форварда 24 очка (8 + 16) по итогам 25 проведенных игр.
В конце первого периода защитник «Бостона» Никита Задоров, сидящий на скамейке запасных, ткнул в спину Малкина. Нападающий в ответ ударил игрока «Бостона». В результате этого эпизода оба россиянина получили по две минуты штрафа.
«Бостон» занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 25 очков в 25 матчах. «Питтсбург» располагается на последней, восьмой позиции Столичного дивизиона с 22 очками после 25 игр. В следующем матче «Бостон» примет «Монреаль», «Питтсбург» сыграет на своем льду против «Калгари». Обе встречи пройдут 1 декабря.