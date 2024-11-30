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«Питтсбург» обыграл «Бостон» в матче НХЛ. Малкин отдал передачу на победный гол

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Пресс-служба "Питтсбурга"

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. «Питтсбург» со счетом 2:1 победил «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рикард Ракелль (40-я минута) и Филип Томасино (48). У проигравших отличился Чарли Койл (2). Томасино забросил во второй игре за «Питтсбург», 25 ноября канадского нападающего обменяли из «Нэшвилла».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет результативный пас в эпизоде со вторым голом команды. На его счету теперь 22 очка (5 заброшенных шайб + 17 голевых передач) в 25 матчах регулярного чемпионата, он занимает второе место по результативности в «Питтсбурге». Россиянин в текущем сезоне по этому показателю уступает только капитану команду Сидни Кросби, в активе канадского форварда 24 очка (8 + 16) по итогам 25 проведенных игр.

В конце первого периода защитник «Бостона» Никита Задоров, сидящий на скамейке запасных, ткнул в спину Малкина. Нападающий в ответ ударил игрока «Бостона». В результате этого эпизода оба россиянина получили по две минуты штрафа.

«Бостон» занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 25 очков в 25 матчах. «Питтсбург» располагается на последней, восьмой позиции Столичного дивизиона с 22 очками после 25 игр. В следующем матче «Бостон» примет «Монреаль», «Питтсбург» сыграет на своем льду против «Калгари». Обе встречи пройдут 1 декабря.

Бостон
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
30.11.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Майк Салливан
Вратари
Джереми Суэймен
Тристан Джерри
(Тристан Джерри)
1-й период
01:24
Чарли Койл
(Тайлер Джонсон, Трент Фредерик)
12:55
Райан Ши
13:51
Брэд Маршан
19:38
Тайлер Джонсон
19:38
Никита Задоров
19:38
Евгений Малкин
2-й период
30:26
Джек Сент-Айвени
39:59
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
3-й период
47:26
Филип Томасино
(Евгений Малкин)
52:57
Майкл Бантинг
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь