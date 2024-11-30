«Питтсбург» обыграл «Бостон» в матче НХЛ. Малкин отдал передачу на победный гол

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет результативный пас в эпизоде со вторым голом команды. На его счету теперь 22 очка (5 заброшенных шайб + 17 голевых передач) в 25 матчах регулярного чемпионата, он занимает второе место по результативности в «Питтсбурге». Россиянин в текущем сезоне по этому показателю уступает только капитану команду Сидни Кросби, в активе канадского форварда 24 очка (8 + 16) по итогам 25 проведенных игр.