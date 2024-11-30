Овечкин, говорите? Барбашев и Дорофеев — русские герои «Вегаса», это лучшее звено регулярки

Российские форварды «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев и Павел Дорофеев незаслуженно обойдены вниманием. Да, все привыкли к тому, что основной фокус направлен на Александра Овечкина, который гонится за рекордом Гретцки, Кириллом Капризовым и Никитой Кучеровым. Но то, что творят наши герои «Голден Найтс» в нынешнем сезоне, заслуживает отдельных слов.
В домашнем матче против лидера лиги «Виннипега» Барбашев, Дорофеев и примкнувший к ним Джек Айкел сделали весь результат. Каждый из форвардов набрал по 2 очка, а «Вегас» одержал важнейшую победу над соперником по конференции.
Пропустив первым, «Вегас» не смутился, и смог отыграться еще до конца стартовой двадцатиминутки. Важнейшее значение для исхода встречи имел первый гол Ивана Барбашева, забитый за 16 секунд до перерыва — Ивану ассистировали один из лучших бомбардиров сезона Джек Айкел и Павел Дорофеев, который до этой игры был лучшим снайпером «Голден найтс».
В третьем периоде Барбашев, Дорофеев и Айкел соорудили еще один гол, который не стал победным, но значительно приблизил «Вегас» к успеху. «Виннипег» был вынужден снова тратить силы, чтобы отыграться, и, в итоге, голевой дубль Бретта Хаудена привел «Рыцарей» к победе.
«Барбашев — однозначно главная звезда команды на старте сезона. Играет очень полезно и результативно», — отметид обозреватель SinBin Vegas Кен Бельке.
«Лично я восхищен российскими форвардами на старте сезона. Барбашев раскрылся как настоящая звезда. Дорофеева никто особо не принимал всерьез, а он стал лучшим снайпером команды. Айкел — тут понятно, без особых вопросов. Но русские заставили забыть об отсутствии Маршессо и Стоуна», — написал Дэнни Вебстер из Las Vegas Review Journal.
Айкел остановился в трех очках от лидера зачета бомбардиров Мартина Нечаса (34 очка против 37). Барбашев и Дорофеев догнали в списке снайперов Артемия Панарина и Никиту Кучерова, у которых также по 12 шайб — все входят в топ-20 лучших снайперов сезоне.
«Такая игра Барби заставляет забыть о том, что травмирован Овечкин», — резюмировал автор RMNB Питер Хассетт.
Автор: Леонид Михайлов