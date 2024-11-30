Овечкин, говорите? Барбашев и Дорофеев — русские герои «Вегаса», это лучшее звено регулярки

Российские форварды «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев и Павел Дорофеев незаслуженно обойдены вниманием. Да, все привыкли к тому, что основной фокус направлен на Александра Овечкина, который гонится за рекордом Гретцки, Кириллом Капризовым и Никитой Кучеровым. Но то, что творят наши герои «Голден Найтс» в нынешнем сезоне, заслуживает отдельных слов.