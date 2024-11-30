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Овечкин, говорите? Барбашев и Дорофеев — русские герои «Вегаса», это лучшее звено регулярки

Иван и Павел — очередные четыре очка на двоих.

Источник: NHL.com

Российские форварды «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев и Павел Дорофеев незаслуженно обойдены вниманием. Да, все привыкли к тому, что основной фокус направлен на Александра Овечкина, который гонится за рекордом Гретцки, Кириллом Капризовым и Никитой Кучеровым. Но то, что творят наши герои «Голден Найтс» в нынешнем сезоне, заслуживает отдельных слов.

В домашнем матче против лидера лиги «Виннипега» Барбашев, Дорофеев и примкнувший к ним Джек Айкел сделали весь результат. Каждый из форвардов набрал по 2 очка, а «Вегас» одержал важнейшую победу над соперником по конференции.

Пропустив первым, «Вегас» не смутился, и смог отыграться еще до конца стартовой двадцатиминутки. Важнейшее значение для исхода встречи имел первый гол Ивана Барбашева, забитый за 16 секунд до перерыва — Ивану ассистировали один из лучших бомбардиров сезона Джек Айкел и Павел Дорофеев, который до этой игры был лучшим снайпером «Голден найтс».

В третьем периоде Барбашев, Дорофеев и Айкел соорудили еще один гол, который не стал победным, но значительно приблизил «Вегас» к успеху. «Виннипег» был вынужден снова тратить силы, чтобы отыграться, и, в итоге, голевой дубль Бретта Хаудена привел «Рыцарей» к победе.

«Барбашев — однозначно главная звезда команды на старте сезона. Играет очень полезно и результативно», — отметид обозреватель SinBin Vegas Кен Бельке.

«Лично я восхищен российскими форвардами на старте сезона. Барбашев раскрылся как настоящая звезда. Дорофеева никто особо не принимал всерьез, а он стал лучшим снайпером команды. Айкел — тут понятно, без особых вопросов. Но русские заставили забыть об отсутствии Маршессо и Стоуна», — написал Дэнни Вебстер из Las Vegas Review Journal.

Источник: Reuters

Айкел остановился в трех очках от лидера зачета бомбардиров Мартина Нечаса (34 очка против 37). Барбашев и Дорофеев догнали в списке снайперов Артемия Панарина и Никиту Кучерова, у которых также по 12 шайб — все входят в топ-20 лучших снайперов сезоне.

«Такая игра Барби заставляет забыть о том, что травмирован Овечкин», — резюмировал автор RMNB Питер Хассетт.

Автор: Леонид Михайлов

Вегас
4:3
2:1, 0:1, 2:1
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
30.11.2024, 04:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18044 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Скотт Арниел
Вратари
Адин Хилл
Эрик Комри
(Эрик Комри)
1-й период
02:36
Кайл Коннор
06:57
Коул Перфетти
(Джош Моррисси, Николай Элерс)
09:03
Кайл Коннор
15:20
Бретт Хауден
18:13
Бретт Хауден
19:44
Иван Барбашев
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
2-й период
26:27
Кэллахан Бурк
34:28
Коул Перфетти
(Владислав Наместников, Джош Моррисси)
3-й период
44:43
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Павел Дорофеев)
48:55
Нил Пионк
(Кайл Коннор, Хайдн Флери)
55:55
Бретт Хауден
(Ши Теодор, Вильям Карлссон)
57:16
Брэйден Макнэбб
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Виннипег
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