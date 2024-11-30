Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Виннипег»

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Бретт Хауден (19-я и 56-я минуты) и Иван Барбашев (20, 44). В составе «Джетс» две шайбы забросил Коул Перфетти (7 и 35), один раз отличился Нил Пионк (49).

На счету Барбашева, который набрал очки в пятой встрече подряд, стало 27 (12+15) баллов в текущем сезоне. Россиянин был признан второй звездой матча. Другой форвард «Вегаса» Павел Дорофеев ассистировал соотечественнику в обеих заброшенных шайбах. Нападающий «Джетс» Наместников отметился одной голевой передачей.

«Виннипег» (36 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Вегас» (33) занимает третью строчку.

В другом матче «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал голевую передачу.

Результаты других матчей:

«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1);

«Сан-Хосе Шаркс» — «Сиэтл Кракен» — 8:5 (2:3, 4:2, 2:0).

Вегас
4:3
2:1, 0:1, 2:1
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
30.11.2024, 04:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18044 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Скотт Арниел
Вратари
Адин Хилл
Эрик Комри
(Эрик Комри)
1-й период
02:36
Кайл Коннор
06:57
Коул Перфетти
(Джош Моррисси, Николай Элерс)
09:03
Кайл Коннор
15:20
Бретт Хауден
18:13
Бретт Хауден
19:44
Иван Барбашев
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
2-й период
26:27
Кэллахан Бурк
34:28
Коул Перфетти
(Владислав Наместников, Джош Моррисси)
3-й период
44:43
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Павел Дорофеев)
48:55
Нил Пионк
(Кайл Коннор, Хайдн Флери)
55:55
Бретт Хауден
(Ши Теодор, Вильям Карлссон)
57:16
Брэйден Макнэбб
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь