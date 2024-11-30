Дубль Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Виннипег»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Бретт Хауден (19-я и 56-я минуты) и Иван Барбашев (20, 44). В составе «Джетс» две шайбы забросил Коул Перфетти (7 и 35), один раз отличился Нил Пионк (49).
На счету Барбашева, который набрал очки в пятой встрече подряд, стало 27 (12+15) баллов в текущем сезоне. Россиянин был признан второй звездой матча. Другой форвард «Вегаса» Павел Дорофеев ассистировал соотечественнику в обеих заброшенных шайбах. Нападающий «Джетс» Наместников отметился одной голевой передачей.
«Виннипег» (36 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Вегас» (33) занимает третью строчку.
В другом матче «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал голевую передачу.
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