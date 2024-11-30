Дубль Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Виннипег»

Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Бретт Хауден (19-я и 56-я минуты) и Иван Барбашев (20, 44). В составе «Джетс» две шайбы забросил Коул Перфетти (7 и 35), один раз отличился Нил Пионк (49).