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Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения «Далласу»

Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения «Далласу» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Клуб «Колорадо Эвеланш» уступил на выезде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). В составе «Старз» дубль оформил Мэйсон Марчмент (15-я и 58-я минуты), по шайбе забросили Тайлер Сегин (6), Джейми Бенн (28) и Роопе Хинц (39). За «Колорадо» отличились Валерий Ничушкин (14), Арттури Лехконен (42) и Микко Рантанен (49).

Ничушкин забросил свою третью шайбу в текущем сезоне и набрал шестое очко в семи матчах. Россиянин пропустил старт регулярного чемпионата из-за прохождения программы помощи игрокам НХЛ.

Одноклубник Ничушкина форвард Николай Коваленко, а также выступающие за «Даллас» защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметились. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.

«Даллас» (28 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Колорадо» (26) расположился на девятой строчке.

В другом матче «Эдмонтон» на выезде выиграл у «Юты» в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0). В составе «Ойлерз» одну шайбу забросил Василий Подколзин.

Даллас
5:3
2:1, 2:0, 1:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
30.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Джаред Беднар
Вратари
Джейк Эттингер
Александр Георгиев
(Александр Георгиев)
1-й период
03:49
Николай Коваленко
05:36
Тайлер Сегин
(Мэйсон Марчмент, Мэтт Дюшен)
13:07
Уайатт Джонстон
13:56
Валерий Ничушкин
(Кэйл Макар, Микко Рантанен)
14:28
Мэйсон Марчмент
(Тайлер Сегин, Миро Хейсканен)
15:17
Командный штраф
17:53
Колин Блэкуэлл
2-й период
27:07
Джейми Бенн
(Миро Хейсканен, Сэм Стил)
31:36
Иван Иван
31:57
Джейми Бенн
35:04
Алекс Петровик
38:09
Девон Тэйвз
38:42
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Джейми Бенн)
3-й период
41:02
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Самуэль Жирар)
48:03
Микко Рантанен
(Кэйл Макар)
48:53
Джейми Бенн
57:17
Мэйсон Марчмент
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Даллас
НХЛ: таблица и календарь