Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения «Далласу»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Клуб «Колорадо Эвеланш» уступил на выезде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Далласе и завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). В составе «Старз» дубль оформил Мэйсон Марчмент (15-я и 58-я минуты), по шайбе забросили Тайлер Сегин (6), Джейми Бенн (28) и Роопе Хинц (39). За «Колорадо» отличились Валерий Ничушкин (14), Арттури Лехконен (42) и Микко Рантанен (49).
Ничушкин забросил свою третью шайбу в текущем сезоне и набрал шестое очко в семи матчах. Россиянин пропустил старт регулярного чемпионата из-за прохождения программы помощи игрокам НХЛ.
Одноклубник Ничушкина форвард Николай Коваленко, а также выступающие за «Даллас» защитник Илья Любушкин и нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметились. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.
«Даллас» (28 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Колорадо» (26) расположился на девятой строчке.
В другом матче «Эдмонтон» на выезде выиграл у «Юты» в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0). В составе «Ойлерз» одну шайбу забросил Василий Подколзин.