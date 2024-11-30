Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения «Далласу»

Встреча прошла в Далласе и завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). В составе «Старз» дубль оформил Мэйсон Марчмент (15-я и 58-я минуты), по шайбе забросили Тайлер Сегин (6), Джейми Бенн (28) и Роопе Хинц (39). За «Колорадо» отличились Валерий Ничушкин (14), Арттури Лехконен (42) и Микко Рантанен (49).