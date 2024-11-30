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«Вашингтон» без Овечкина победил три раза подряд

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

Источник: Reuters

В основное время команды не смогли выявить победителя, в овертайме сильнее оказались хоккеисты «столичных». Матч закончился со счетом 5:4, победную шайбу забросил Джейкоб Чикран. Российский нападающий Иван Мирошниченко записал на свой счет результативный пас.

«Вашингтон», который лишился капитана Александра Овечкина, одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Вашингтон
5:4
2:1, 0:3, 2:0
ОТ
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
29.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Патрик Руа
Вратари
Логан Томпсон
Семен Варламов
1-й период
03:36
Симон Хольмстрем
(Андерс Ли)
04:50
Ник Дауд
(Брендон Духайм, Иван Мирошниченко)
11:28
Максим Цыплаков
12:10
Том Уилсон
(Дилан Строум, Коннор Макмайкл)
13:08
Командный штраф
15:36
Расмус Сандин
18:09
Пьер Энгвалль
2-й период
21:15
Андерс Ли
(Ноа Добсон, Исайя Джордж)
34:05
Александр Романов
36:28
Кайл Маклин
(Андерс Ли, Бо Хорват)
38:09
Симон Хольмстрем
(Бо Хорват, Деннис Чоловски)
3-й период
40:05
Андерс Ли
41:20
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл)
47:24
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл, Тревор ван Римсдайк)
56:10
Ник Дауд
Овертайм
61:20
Джейкоб Чикран
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь