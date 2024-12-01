Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Питтсбург» с Малкиным продлил победную серию в НХЛ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (1:0, 2:0, 3:2). В составе «пингвинов» шайбы забросили Энтони Бовиллье (18-я минута), Майкл Бантинг (23), Филип Томасино (30), Рикард Ракелль (46), Крис Летанг (48) и Блейк Лизотт (59). У гостей авторами голов стали Джонатан Юбердо (55) и Назем Кадри (56).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко результативными действиями не отметился. Защитник «Флэймз» Даниил Мироманов один раз бросил в створ.

«Пингвинз» продлили победную серию в чемпионате НХЛ до трех матчей. «Калгари» потерпел четвертое поражение подряд.

В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» обыграли «Оттаву Сенаторз» (5:2).

Питтсбург
6:2
1:0, 2:0, 3:2
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
1.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16060 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Райан Гуска
Вратари
Алекс Неделькович
(Алекс Неделькович)
Даниэл Владарж
1-й период
04:16
Райан Ши
17:14
Энтони Бовилье
(Майкл Бантинг, Блэйк Лизотт)
2-й период
22:33
Коннор Зари
22:40
Майкл Бантинг
(Мэтт Грызлик, Крис Летанг)
22:57
Блэйк Лизотт
27:04
Брэйден Пачал
29:02
Филип Томасино
(Крис Летанг, Майкл Бантинг)
35:53
Расмус Андерссон
39:19
Сидни Кросби
3-й период
45:25
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Брайан Раст)
46:18
Кевин Руни
47:59
Крис Летанг
(Кевин Хэйс, Мэтт Грызлик)
50:50
Мартин Поспишил
54:27
Джонатан Юбердо
(Назем Кадри, Мартин Поспишил)
55:05
Назем Кадри
(Джонатан Юбердо, Кевин Бол)
58:23
Блэйк Лизотт
(Дрю О`Коннор)
58:23
Расмус Андерссон
Статистика
6
Штрафное время
20
5
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Калгари
НХЛ: таблица и календарь