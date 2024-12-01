«Питтсбург» с Малкиным продлил победную серию в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко результативными действиями не отметился. Защитник «Флэймз» Даниил Мироманов один раз бросил в створ.