«Питтсбург» с Малкиным продлил победную серию в НХЛ

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (1:0, 2:0, 3:2). В составе «пингвинов» шайбы забросили Энтони Бовиллье (18-я минута), Майкл Бантинг (23), Филип Томасино (30), Рикард Ракелль (46), Крис Летанг (48) и Блейк Лизотт (59). У гостей авторами голов стали Джонатан Юбердо (55) и Назем Кадри (56).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко результативными действиями не отметился. Защитник «Флэймз» Даниил Мироманов один раз бросил в створ.
«Пингвинз» продлили победную серию в чемпионате НХЛ до трех матчей. «Калгари» потерпел четвертое поражение подряд.
В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» обыграли «Оттаву Сенаторз» (5:2).