Капризов догнал Овечкина, Мичков удивляет Америку: россияне зажгли в НХЛ

Но главным событием матча стала непосредственно победа подопечных Лавиолетта. Ее команда из Нью-Йорка добыла, что называется, на флажке — благодаря голу за считанные секунды до конца основного времени матча. Одним из героев же встречи был признан Артемий Панарин. Российский форвард на фоне неудач команды имел серию из трех матчей без результативных действий подряд. Но сегодня Панарин отметился голом и передачей, проведя свой 224-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ с двумя очками и более. Среди недрафтованных игроков за всю историю лиги Артемий — десятый хоккеист по этому показателю. Больше таких матчей только у Уэйна Гретцки (824), Фила Эспозито (457), Адама Оутса (398), Питера Штястны (356), Дино Сиссарелли (321), Мартина Сент-Луиса (275), Джо Маллена (272), Бобби Орра (262) и Стива Томаса (226). Компания знатная.