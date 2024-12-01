Капризов догнал Овечкина, Мичков удивляет Америку: россияне зажгли в НХЛ

Кирилл Капризов сравнялся с Александром Овечкиным по голам в сезоне, «Вашингтон Кэпиталз» научились побеждать без российского капитана, Артемий Панарин прервал неудачную серию, а Матвей Мичков вновь удивил Америку. Успехи россиян — в обзоре очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Панарин помогает «Рейнджерс» отмыться от позора
Выступления «Нью-Йорк Рейнджерс» в новом сезоне НХЛ стали неприятным сюрпризом для поклонников одного из богатейших хоккейных клубов мира. «Синерубашенчики» в конце ноября попали в зону мощной турбулентности и оказались на серии из пяти болезненных поражений подряд. Из-за провальных результатов руководство «Рейнджерс», как утверждают американские СМИ, выразило готовность пойти на жесткие меры: выставить на обмен ряд лидеров команды и поставить под вопрос будущее Питера Лавиолетта на посту ее главного тренера.
Эти меры приблизились бы к исполнению, проиграй «синерубашечники» одному из худших клубов лиги последних лет — «Монреаль Канадиенс». А с «Хабс» у «Рейнджерс» особые отношения: их очные матчи всегда получаются результативными и нередко сопровождаются потасовками. Сегодняшняя встреча оппонентов в «Мэдисон Сквер Гарден» исключением не стала, и в конце второго периода соперники устроили массовое рубилово. И хотя до полноценной драки дело не дошло, стычка получилась эффектной. Наказание за участие в ней понес даже вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик.
Но главным событием матча стала непосредственно победа подопечных Лавиолетта. Ее команда из Нью-Йорка добыла, что называется, на флажке — благодаря голу за считанные секунды до конца основного времени матча. Одним из героев же встречи был признан Артемий Панарин. Российский форвард на фоне неудач команды имел серию из трех матчей без результативных действий подряд. Но сегодня Панарин отметился голом и передачей, проведя свой 224-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ с двумя очками и более. Среди недрафтованных игроков за всю историю лиги Артемий — десятый хоккеист по этому показателю. Больше таких матчей только у Уэйна Гретцки (824), Фила Эспозито (457), Адама Оутса (398), Питера Штястны (356), Дино Сиссарелли (321), Мартина Сент-Луиса (275), Джо Маллена (272), Бобби Орра (262) и Стива Томаса (226). Компания знатная.
У соседей «Рейнджерс» по Нью-Йорку — «Айлендерс» Патрика Руа — ситуация гораздо сложнее, но у «островитян» и задачи все же отличаются от тех, что ставят перед собой их принципиальные соперники. Впрочем, локальные успехи у «Айлс» случаются. Сегодня подопечные Рука всухую обыграли «Баффало Сейбрз». Максим Цыплаков имел несколько прекрасных моментов и даже выводил партнеров на пустые ворота, но остался без результативных действий. Зато голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отпраздновал особенную победу — россиянин оформил свой 19-й шатаут в карьере в НХЛ.
«Вашингтон» справляется без Овечкина
Когда Александр Овечкин получил серьезную и обидную травму в злополучном матче с «Ютой» (6:2), многие журналисты и хоккейные эксперты отметили, как неудачно играют «Кэпиталз» в отсутствие своего капитана. Эта теория была подтверждена в первых двух матчах «столичных» в текущем сезоне без Овечкина, когда подопечные Спенсера Карбери проиграли «Колорадо Эвеланш» (1:2) и «Нью-Джерси Девилз» (2:3). Однако впоследствии «Вашингтон» вышел на победную дорожку. Не без трудностей и заметных проблем в обороне, но «Кэпс» уверенно набирают очки и сохраняют за собой звание одних из лидеров регулярного сезона, а также самой результативной командой чемпионата.
После побед над «Флоридой Пантерз» (4:1), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4) и «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ) «Вашингтон» успешно отметил последнюю в этой «регулярке» встречу с «Девилз».
«Кэпиталз» по ходу встречи трижды выходили вперед и с большим трудом все же удержали преимущество в счете. Не последнюю роль в победе сыграл Иван Мирошниченко. Молодой российский нападающий, которого многие называют наследником Овечкина в «Вашингтоне», отметился голевой передачей.
Мичков ставит скептиков и хейтеров на место
Дебют Матвея Мичкова в НХЛ назывался одной из главных интриг нового сезона не просто так. Всем любителям хоккея было интересно, как 19-летний форвард, считающийся едва ли не лучшим игроком поколения в России, проявит себя в сильнейшей лиге мира. И пока Мичков выступает достойно, эффектно и результативно.
Именно Матвея эксперты видят фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи». На то есть объективные причины: у российского вундеркинда уже 19 очков (9+10) в 23 стартовых матчах. Для сравнения — Мичков по очкам идет на уровне с Мэттью Ткачуком, Андреем Свечниковым и Элиасом Петтерссоном и даже лучше самого Коннора Бедарда, с которым россиянина противопоставляют последние несколько лет. Хотя и претензии к игре Матвея тоже имеются. Джон Торторелла по ходу этой «регулярки» уже убирал форварда в запас воспитания ради.
Претензии в свой адрес Мичков слышит и делает из них выводы, а вместе с этим приносит победы «Филадельфии». В сегодняшнем матче против «Сент-Луис Блюз» 19-летний форвард отметился передачей и решающей шайбой в овертайме, уже третий раз по ходу сезона забив в дополнительную 5-минутку. По голам в овертайме среди молодых новичков лиги Матвей повторил достижения Сидни Кросби, Рика Нэша и самого Ильи Ковальчука. Нет необходимости напоминать, какого уровня достигли эти звезды. Неужели Мичкова ждет та же слава?
«Мы обретаем уверенность в игре в овертаймах. Мичков нам в этом очень помогает. В прошлом сезоне этот аспект был проблемным для нас. Сейчас мы просто продолжаем вкалывать», — сдержанно отреагировал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
Капризов — официально лучший игрок сезона
Самый стабильный, самый яркий, самый важный и необходимый, самый результативный, самый улыбчивый — все эти эпитеты адресованы Кириллу Капризову. Российский форвард понимает, что необходимо максимально повысить свою ценность для подписания наиболее выгодного контракта. А это возможно только соответствующими результатами.
Благодаря Кириллу «Миннесота», от которой большинство экспертов ждали провала в новом сезоне, идет в числе лидеров чемпионата. В половине всех голов «Уайлд» в текущем розыгрыше «регулярки» россиянин принял непосредственное участие. В сегодняшнем непростом матче с «Нэшвилл Предаторз» Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в победном голе в овертайме. Теперь в активе у Кирилла 38 очков (15+23) в 23 играх. Россиянин вышел в единоличные лидеры бомбардирского зачета сезона, опередив Мартина Нечаса из «Каролины» (37 очков) и оторвавшись от Джека Айкела с Натаном Маккинноном (оба — по 36 очков).
Также Капризов догнал Овечкина по количеству заброшенных шайб в сезоне. В активе у Кирилла и Александра по 15 голов (Ови сыграл на пять матчей меньше Капризова), оба являются лучшими российскими снайперами чемпионата. Автором исторического события стал и другой россиянин: форвард «Нэшвилла» Федор Свечков, неделю назад дебютировавший в НХЛ, отметился первым в карьере голом в лучшей лиге мира.
Русский Макдэвид расцвел в компании настоящего Коннора
Пять лет назад первый вице-президент Федерации хоккея России, нынешний главный тренер петербургского СКА и сборной «России 25», а тогда глава штаба настоящей национальной команды Роман Ротенберг дал высокую оценку Василию Подколзину, сравнив россиянина с самим Коннором Макдэвидом — по признанию большинства, лучшим хоккеистом мира. Но звание «русского Макдэвида» помогло Василию не более, чем Денису Давыдову, которого на старте его карьеры в футбольном «Спартаке» тогдашний босс «красно-белых» окрестил прозвищем «русский Месси».
Подколзин в 2021 году уехал из России искать свое счастье в «Ванкувере», где его на драфте-2019 выбрали под десятым номером, но за все эти годы так и не закрепился в стане «Кэнакс». Минувшим летом российский форвард был обменян в «Эдмонтон Ойлерз» — в команду настоящего Макдэвида. И именно под крылом у Коннора Подколзин наконец-то расцвел.
Василий дорос до второго звена, попав в тройку Леона Драйзайтля — главного компаньона Макди. Вместе с этим улучшилась и результативность россиянина. В последних пяти матчах он набрал 5 очков (3+2). Например, сегодня Подколзин отметился голом в гостевой игре с «Колорадо Эвеланш», и именно его шайба стала победной для «Ойлерз». У «лавин» автором единственной шайбы, кстати, тоже стал россиянин — Николай Коваленко отличился четвертый раз в сезоне.
Все результаты игрового дня в НХЛ:
- «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» (4:3)
- «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» (6:0)
- «Лос-Анджелес Кингз» — «Оттава Сенаторз» (5:2)
- «Нью-Джерси Девилз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:6)
- «Питтсбург Пингвинз» — «Калгари Флэймз» (6:2)
- «Сент-Луис Блюз» — «Филадельфия Флайерз» (2:3 ОТ)
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мейпл Лифс» (3:5)
- «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сейбрз» (3:0)
- «Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ)
- «Вегас Голден Найтс» — «Юта» (0:6)
- «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» (1:4)
- «Сиэтл Кракен» — «Сан-Хосе Шаркс» (2:4)
Андрей Сенченко