Мичков и Сорокин вошли в число трех звезд игрового дня в НХЛ

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Мичков в гостевом матче против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ) сделал результативную передачу и стал автором победной шайбы. Россиянин в третий раз за сезон принес победу «Филадельфии» за пределами основного времени, повторив рекорд НХЛ по голам в овертаймах среди игроков до 20 лет. Ранее это удавалось его соотечественнику Илье Ковальчуку, а также канадцам Сидни Кросби и Рику Нэшу.
Первой звездой дня признали американского нападающего «Юты» Ника Шмальца, который оформил дубль в выездной игре с «Вегасом» (6:0). Второй звездой стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин отразил 29 бросков в домашней встрече против «Баффало» (3:0) и впервые в сезоне отыграл «на ноль».