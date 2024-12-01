Мичков и Сорокин вошли в число трех звезд игрового дня в НХЛ

Мичков в гостевом матче против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ) сделал результативную передачу и стал автором победной шайбы. Россиянин в третий раз за сезон принес победу «Филадельфии» за пределами основного времени, повторив рекорд НХЛ по голам в овертаймах среди игроков до 20 лет. Ранее это удавалось его соотечественнику Илье Ковальчуку, а также канадцам Сидни Кросби и Рику Нэшу.