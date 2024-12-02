Три гола и месть американцу в драке! Русские парни из «Коламбуса» устроили шоу в Чикаго

Нынешний «Коламбус» — одна из самых русских команд НХЛ. Наши парни вышли в клубе на важные роли. Без Марченко, Чинахова, Воронкова, Тарасова и Проворова невозможно представить состав «Блю Джекетс». Некоторое время главный тренер Дин Эвасон (как и его предшественник Паскаль Винсент) использовал нападающих в одной тройке. Это звено нередко вытаскивало матчи для команды. Однако чаще всего вместе выпускали только Марченко и Воронкова, а Чинахова переводили в другие сочетания. Сейчас Егор в лазарете из-за травмы нижней части тела, и партнеры отдуваются за него. В матче с «Чикаго» россияне устроили настоящее шоу и принесли команде важную победу.