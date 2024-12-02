Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три гола и месть американцу в драке! Русские парни из «Коламбуса» устроили шоу в Чикаго

«Блю Джекетс» с Марченко, Воронковым и Проворовым приближаются к зоне плей-офф.

Источник: Reuters

Нынешний «Коламбус» — одна из самых русских команд НХЛ. Наши парни вышли в клубе на важные роли. Без Марченко, Чинахова, Воронкова, Тарасова и Проворова невозможно представить состав «Блю Джекетс». Некоторое время главный тренер Дин Эвасон (как и его предшественник Паскаль Винсент) использовал нападающих в одной тройке. Это звено нередко вытаскивало матчи для команды. Однако чаще всего вместе выпускали только Марченко и Воронкова, а Чинахова переводили в другие сочетания. Сейчас Егор в лазарете из-за травмы нижней части тела, и партнеры отдуваются за него. В матче с «Чикаго» россияне устроили настоящее шоу и принесли команде важную победу.

«Коламбус» пытается выбраться из затянувшегося процесса перестройки. В клубе сменили тренера, точечно освежили состав, ввели талантливых проспектов. К началу декабря «Жакеты» отчетливо обозначили намерения зацепиться за зону плей-офф, куда команда не попадала с сезона-2019/20. Концовкой ноября Эвасон явно должен быть доволен. Команда реабилитировалась за шестиматчевую серию поражений и добилась побед в пяти из семи последних игр. Нельзя не отметить возросшую результативность «Коламбуса». Голевую феерию «мундиры» приготовили и в последнем матче с «Блэкхокс».

Гости оперативно отреагировали на первую пропущенную шайбу от Коннора Бедарда. «Чикаго» вел в счете 88 секунд, пока Иван Проворов не подключился к атаке и коварным кистевым броском не пробил Петра Мразека.

Кент Джонсон в середине первого периода вывел «Коламбус» вперед, а ключевой момент с эмоциональной точки зрения произошел в начале второго отрезка. Драки всегда придают команде правильный импульс и добавляют эмоций. Защитник хозяев Коннор Мерфи провел мощный силовой прием против Марченко. За партнера моментально заступился Воронков, затеяв драку с американцем.

«Блэкхокс» реализовали удаление Дмитрия, но в скором времени «Коламбус» вернул преимущество в счете. А закрепить результат удалось в третьем периоде. Важные голы забили, между прочим, Марченко и Воронков. Кирилл забросил юбилейную — десятую — шайбу в сезоне. Уроженец Барнаула — лучший снайпер «Коламбуса». В голе поучаствовал и Воронков, но в протокол его ассист не вошел.

Зато Дмитрий успокоил концовку, когда поразил пустые ворота. Хозяева попытались спасти матч, заменив голкипера на шестого полевого, но финальный штурм закончился безрезультатно. «Коламбус» отбился, а Воронков оборвал все надежды точным броском через всю площадку.

Все россияне «Блю Джекетс», попавшие в заявку на матч с «Чикаго», отметились голами. Случай редкий, но не уникальный. В прошлом сезоне наши парни установили рекорд лиги, когда в игре с «Бостоном» забили Марченко, Проворов, Воронков и Чинахов. Попробовать повторить достижение можно будет, когда Егор поправит здоровье и вернется в состав.

Автор: Михаил Скрыль

Чикаго
3:6
1:2, 1:1, 1:3
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
1.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
United Center, 17393 зрителя
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Дин Эвасон
Вратари
Петр Мразек
(Петр Мразек)
Элвис Мерзликинс
1-й период
02:37
Джеймс ван Римсдайк
02:59
Коннор Бедард
(Алекс Власик, Райан Донато)
04:27
Иван Проворов
(Шон Монахэн, Дэймон Северсон)
11:23
Кент Джонсон
(Коул Силлинджер, Дэймон Северсон)
2-й период
21:26
Коннор Мерфи
21:26
Дмитрий Воронков
21:26
Дмитрий Воронков
21:26
Дмитрий Воронков
23:00
Крэйг Смит
(Тэйлор Холл, Алек Мартинес)
24:50
Шон Монахэн
(Шон Керали, Зак Веренски)
25:02
Вьятт Кайсер
32:49
Зак Веренски
3-й период
41:38
Райан Донато
42:55
Кевин Лабанк
43:08
Данте Фаббро
(Зак Веренски, Коул Силлинджер)
46:31
Кирилл Марченко
46:40
Коул Силлинджер
48:08
Ник Фолиньо
(Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард)
50:52
Кирилл Марченко
58:34
Дмитрий Воронков
(Дэймон Северсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
27
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь