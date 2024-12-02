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Овечкин приступил к тренировкам на льду после травмы

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приступил к тренировкам на льду, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X.

Источник: AP 2024

В понедельник капитан команды, выбывший из строя в ноябре, принял участие в утренней тренировке.

Ранее стало известно, что у Овечкина диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги. Капитан «Вашингтона» пропустит от четырех до шести недель.

Травма 39-летнего Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к достижению Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Вашингтон
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