«Вегас» выставил Чайку на драфт отказов с целью расторжения контракта

Ранее спортивные права на 22-летнего россиянина получил «Авангард», оформивший обмен с ЦСКА на денежную компенсацию.
В текущем сезоне Чайка провел 5 матчей в АХЛ и отметился одним ассистом при показателе полезности «-5».
Защитник системы «Вегаса» Даниил Чайка выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщил в соцсетях инсайдер Эллиотт Фридман.
Ранее спортивные права на 22-летнего россиянина получил «Авангард», оформивший обмен с ЦСКА на денежную компенсацию.
В текущем сезоне Чайка провел 5 матчей в АХЛ и отметился одним ассистом при показателе полезности «-5».