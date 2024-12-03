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«Вегас» выставил Чайку на драфт отказов с целью расторжения контракта

Защитник системы «Вегаса» Даниил Чайка выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщил в соцсетях инсайдер Эллиотт Фридман.

Источник: Getty Images

Ранее спортивные права на 22-летнего россиянина получил «Авангард», оформивший обмен с ЦСКА на денежную компенсацию.

В текущем сезоне Чайка провел 5 матчей в АХЛ и отметился одним ассистом при показателе полезности «-5».

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