Наследник Овечкина готовится заступить на трон? Он восхитил тренера и самого Ови, заставив команду доминировать!

«Мирошниченко играет в более силовом стиле. Он стабильно бьется в углах, сражается за шайбу и пытается сделать это своей привычкой, базой своей игры. Да, Мирошниченко подняли после того, как Овечкин получил перелом ноги. Сейчас у “Вашингтона” в составе 23 человека, а это значит, что когда Ови выздоровеет, кого-то придется опускать в АХЛ. Вот тогда и наступит момент истины: оставить ли Мирошниченко на постоянной основе в “Вашингтон”, или же продолжать отправлять его в фарм-клуб до полной готовности?», — задался вопросом автор Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.