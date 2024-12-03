Наследник Овечкина готовится заступить на трон? Он восхитил тренера и самого Ови, заставив команду доминировать!

Иван Мирошниченко, без сомнения, станет важной частью будущего «Вашингтон Кэпиталз». Но его время как полноценного игрока НХЛ только началось. После своего вызова из фарм-клуба в основу в конце ноября Мирошниченко добился успеха, упростив свою игру. Россиянин научился играть в четвертом звене с двумя самыми крутыми игроками в НХЛ — Ником Даудом и Брэндоном Дюэмом. Мирошниченко, которого прочат в наследники Овечкина на посту главной звезды «Столичных», учится тому, как нужно вносить свой вклад посредством работы. А еще тому, как «закрывать» первые тройки соперников.
В субботу в матче против «Нью-Джерси», в третий раз за последние четыре игры, Мирошниченко набрал результативный балл. Но главное заключается не в этом: Иван стал намного более конкурентоспособен в большинстве других аспектов игры, стал играть более тонко.
В победном матче «Вашингтона» с «Нью-Джерси» (6:5) Мирошниченко заработал передачу, находясь во второй спецбригаде большинства. Молодой российский нападающий выиграл борьбу за шайбу у двух игроков «Дэвилз» за воротами, а затем вывел на бросок Расмуса Сандина.
«В том моменте Мирошниченко обыграл, по сути, трех игроков соперника. Это достойно восхищения», — отметил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Упорный форчекинг и удачная смена звена Мирошниченко также привели к голу Тейлора Рэддиша в третьем периоде, который вывел «Столичных» вперед со счетом 5:4. «Дьяволы», пойманные на долгой смене, были еще больше подавлены соперником, когда молодой россиянин вышел на свою смену. Счет был сделан через 14 секунд после того, как Миро выскочил со скамейки запасных.
После игры Карбери назвал работу Мирошниченко над голом Рэддиша «невероятным примером того, что представляет собой эта группа» и громко аплодировал в раздевалке.
В овертайме в победном матче против «Айлендерс» Мирошниченко также сделал главную передачу на забившего гол Ника Дауда. Тот набранный в равных составах балл стал для него первым с прошлого сезона.
25 ноября Мирошниченко также забил «трудолюбивый» гол в пустые ворота в матче против «Флориды Пантерз», обойдя защитника и сохранив шайбу, чем заставил гордиться своего кумира Александра Овечкина.
В небольшой выборке (40:15 игрового времени) «Столичные» доминировали с Мирошниченко на льду при игре пять на пять, показывая положительную разницу в попытках бросков (61,4%), голевых моментах (59,6%) и опасных моментах (57%). «Вашингтон» также превзошел соперника по голам счетом 4:1 и имеет 59,1% xG (ожидаемые голы), когда Мирошниченко был на площадке.
Иван Мирошниченко в сезоне-2024/2025:
5 матчей, 1 гол, 2 передачи, «+1».
Цифры эти намного лучше, чем в прошлом году, когда «Вашингтон» проиграл 9 матчей из 11 и когда Мирошниченко выходил в равных составах. Самым большим вкладом Миро тогда были броски в створ: 70 бросков в 21 матче (3,33 за игру).
Нынешний успех Мирошниченко с «Кэпиталз» за последние две недели пришел после того, как он доминировал в АХЛ в первый месяц сезона-2024/25. Используя свой мощный бросок Иван лидировал среди всех игроков АХЛ до 22 лет по результативности. Его темп позволял рассчитывать на 36 голов по итогам сезона, но сейчас он вносит совершенно иное уже в игру «Вашингтона».
«Мирошниченко играет в более силовом стиле. Он стабильно бьется в углах, сражается за шайбу и пытается сделать это своей привычкой, базой своей игры. Да, Мирошниченко подняли после того, как Овечкин получил перелом ноги. Сейчас у “Вашингтона” в составе 23 человека, а это значит, что когда Ови выздоровеет, кого-то придется опускать в АХЛ. Вот тогда и наступит момент истины: оставить ли Мирошниченко на постоянной основе в “Вашингтон”, или же продолжать отправлять его в фарм-клуб до полной готовности?», — задался вопросом автор Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.
Леонид Михайлов